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Almanya HDP mitingine göz yumdu

Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Almanya, HDP'nin başkent Berlin'de miting yapmasına engel çıkarmadı.

Almanya HDP mitingine göz yumdu

Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Almanya, HDP'nin başkent Berlin'de miting yapmasına engel çıkarmadı.

03 Haziran 2018 Pazar 19:00
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Almanya HDP mitingine göz yumdu

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik Türk siyasetçilerine seçim kampanyası yasağı getiren Alman makamları, HDP'nin başkent Berlin'de miting yapmasına göz yumdu.

Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı'nda düzenlenen ve organizatörlerce binlerce kişinin katılacağı öne sürülen mitingde yaklaşık 250 kişi yer aldı.

Bir süre önce Köln'de yapılan mitingde Alman polisince konuşmasına izin verilmeyen eski HDP milletvekili Ahmet Yıldırım'ın alandakilere seslenmesine Berlin polisinin izin vermesi dikkati çekti.

Mitingde eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret de konuştu.

Polis, miting öncesi, organizatörlere terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ait paçavraların açılmaması, aksi halde bunların toplatılacağı uyarısında bulundu.

Almanya’nın bu konudaki iki yüzlü tutumuna Türkiye tarafından daha önce büyük tepki gösterilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Ve 27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiAlmanyaHDP
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