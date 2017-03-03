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"Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var. Hani nerede kaldı sizin hümanizm, insan hakları, hukuk devleti gibi sözüm ona Avrupa medeniyetinin kurucu değerleri." dedi.

"Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var. Hani nerede kaldı sizin hümanizm, insan hakları, hukuk devleti gibi sözüm ona Avrupa medeniyetinin kurucu değerleri." dedi.

03 Mart 2017 Cuma 12:16
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"Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesine ilişkin, "Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var. Hani nerede kaldı sizin hümanizm, insan hakları, hukuk devleti gibi sözüm ona Avrupa medeniyetinin kurucu değerleri?" dedi.

Turan, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğe izin verilmemesiyle ilgili AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı.

Almanya'nın Bozdağ'a gösterdiği tavrın ilk defa yaşanmadığını dile getiren Turan, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki demokrasi mitingine telekonferansla bağlanmasına Almanya'nın izin vermediğini hatırlattı.

"Avrupa, teröre başkentlik yapacak bir konuma gelmiştir"

Türkiye'nin siyasi yöneticilerine yasak uygulayan Almanya'nın birkaç yıl önce terör örgütü yöneticisi Murat Karayılan'ın PKK'nın mitingine telekonferansla bağlanmasına izin verdiğini anlatan Turan, "Türkiye'nin meşru siyasi yöneticilerine yasak olan şey, terör örgütüne serbest olmuştu. Almanya'da siyasete yasak ama teröre hürriyet var. Hani nerede kaldı sizin hümanizm, insan hakları, hukuk devleti gibi sözüm ona Avrupa medeniyetinin kurucu değerleri?" diye konuştu.

Kararı "skandal" olarak nitelendiren ve bu kararın müttefiklik hukukuna, hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirten Turan, şunları söyledi:

"Hem NATO'da aynı birliğe Türkiye ile üye olacaksınız hem de Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü varsa onları ülkenizde barındırıp besleyeceksiniz. Böyle bir ilişki tarzını milletimizin kabul edeceğini mi sanıyorlar? Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme yönünde verdiği kararda da gördüğümüz gibi Avrupa, teröre başkentlik yapacak bir konuma gelmiştir. Teröristler arasında bir ayrım yapan ve 'Benim teröristim iyi, senin teröristin kötü' anlayışı, ne AB'nin kurucu değerlerine ne de insanlık değerlerine uyar."

"Bu millet bunu kabul etmez"

"Türkiye, bu skandal karara karşı diplomatik yollarla en sert cevabı vermelidir" diyen Turan, "Türkiye düşmanı ne kadar terör örgütü varsa onları ülkesinde barındıran, besleyen Almanya eski zamanlardaki gibi yönlendirebileceği bir siyasi lider ya da siyasi iktidar arıyorsa yanılıyor. Vatanını korumak için canını ortaya koymuş şehit düşmüş, gazi olmuş bir millete birilerinin nizam verme, operasyon çekme çabasını bu millet kabul etmez. Bunu herkes bilsin." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBekir BozdağAlmanyada Siyasete YasakNATO
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