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Alman yatırımcıya özel masa

Varank, “Bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız” dedi.

Alman yatırımcıya özel masa

Varank, “Bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız” dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:13
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Alman yatırımcıya özel masa

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Alman sanayicisi ve yatırımcısının karşılaştığı her türlü sorunu çözmek adına bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi. 

Alman Bakan Altmaier ve beraberindeki heyetle çok verimli toplantılar yaptıklarını dile getiren Varank, sanayi ve teknoloji alanlarında Almanya ile daha yoğun mesai harcamak istediklerini söyledi.

Varank, Türkiye'nin, mevcut sanayi altyapısını ve teknolojik yetkinliklerini "yenilikçi ve reformist" bir bakışla güçlendireceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yüksek kaliteli ve rekabetçi bir üretim yapısının peşindeyiz. Temel mottomuz, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi'. Hedeflerimizi gerçekleştirirken hem kendi potansiyelimizden hem de diğer ülke tecrübelerinden en iyi şekilde faydalanmak durumundayız. Almanya'yı sanayi ve teknoloji alanında önemli bir paydaş olarak görüyoruz. Mevcut ekonomik ilişkilerimizi bir üst lige çıkarmak arzusundayız."

"Ar-Ge ve tasarım merkezleri" için davet

Varank, iki ülke arasında karşılıklı yatırımların artmasının önemine dikkati çekerek, yatırımcı dostu politikalar uyguladıklarını ve yatırımcıların kafasında en ufak bir soru işareti kalmasını istemediklerini ifade etti.

Alman iş insanlarına Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye'ye getirmeleri konusunda çağrıda bulunduklarını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Alman sanayicisi ve yatırımcısının karşılaştığı her türlü sorunu çözmek adına bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız. Böylece Alman dostlarımızın, karşılaştıkları problemleri ya da cevap aradıkları soruları anında danışabilecekleri muhatapları olacak. Yatırımcılar kendilerini evinde ve güvende hissetsin istiyoruz. Birlikte iş yapma kültürünün, açık ve şeffaf iletişim mekanizmalarıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu noktada her iki taraf da üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye hazır."

Yapay zekada iş birliği önerisi

Varank, Alman Bakan Altmaier ile gerçekleştirdiği görüşmede sanayi ve teknoloji alanlarında somut iş birliği önerilerinde bulunduklarını anlattı.

Almanya ile sanayinin dijital dönüşümü, kimya ve ilaç, elektronik ve yarı iletkenler, makine ve teçhizat, ana metal, otomotiv, akıllı ekipman üretimi, bilişim ve yazılım sektörü gibi alanlarda çalışılabileceğine işaret eden Varank, temel hedeflerinin araştırmacı, girişimci ve sanayicilere her türlü desteği vermek olduğunu vurguladı.

Varank, yapay zeka konusunun da görüşmedeki önemli konu başlıklarından olduğunu belirterek, "TÜBİTAK ile Alman muadili iş birliği içinde çalışarak yapay zeka enstitüsü kurabilir. Bu enstitü, özel sektör ve kamudaki tüm paydaşlar için öncü, teşvik edici ve destekleyici olabilir. Ayrıca, bölgesel veya kurumlararası bir 'Yapay Zeka İşbirliği Stratejisi' de geliştirilebilir. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Berlin'de ortak yol haritamızı şekillendirmek üzere mutabık kaldık." diye konuştu.

Ortak teknopark çağrısı

Türk-Alman Üniversitesini iş birliği açısından önemsediklerini de dile getiren Varank, "Türk-Alman Üniversitesinde yeni teknopark kurulması çalışmaları başladı, arazi tahsisine ilişkin süreç devam ediyor. Teknopark kurulması esnasında iş birliği ve kurulduktan sonra yeni teknolojilerin birlikte desteklenmesi için ortak finansman modeli teklif ettik, bu sayede teknoloji alanında önemli iş birliklerini hayata geçirebiliriz." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankAlmanya Masası
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