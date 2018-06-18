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"Alman hükümetinin açıklama yapması lazım"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım." dedi.

"Alman hükümetinin açıklama yapması lazım"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım." dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:19
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"Alman hükümetinin açıklama yapması lazım"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına, Almanya'da ise nerede olduğuna dair Alman hükümetinin araştırma ve açıklama yapması lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Ve Hükümet Sözcüsü Bekir BozdağBekir BozdağAdil ÖksüzAlmanya
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