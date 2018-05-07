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"Algı operasyonları seçime kadar tırmandırılacak"

Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var." dedi.

"Algı operasyonları seçime kadar tırmandırılacak"

Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:01
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"Algı operasyonları seçime kadar tırmandırılacak"

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bugün Türkiye, sadece hudutları içinde değil, hudutları dışında da ülkesinin, milletinin güvenliğini sağlamak için her türlü kararı alabiliyor çünkü ülkede istikrar var, güven var ve iradesiyle, cesaretiyle karar veren Cumhurbaşkanı var; Recep Tayyip Erdoğan. İşte 'tek adam' yakıştırmaları, 'diktatörlük' yakıştırmalarının arkasında da bu hazımsızlık var." dedi.

"Algı operasyonları seçime kadar tırmandırılacak"

"Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor, bunlar seçime kadar da tırmandırılacak." diyen Yıldırım, "Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Olguları daha çok anlatacağız ve eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bizi teskin ediyorlar, teselli ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sürekli güçlü liderliğe ihtiyacı var çünkü bölgemiz çok riskli bir bölge, jeopolitik risklerimiz bitmedi, devam ediyor. Bölge haritasını şekillendirme yönünde önemli çalışmalar var, projeler var. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama bizim ülke bütünlüğümüzü, milletin birliğini ve beraberliğini, Misak-ı Milli sınırlarımızı gözümüz gibi korumak gibi bir görevimiz var. Bunun için olaylara ilgisiz kalamayız. Bölgede olup bitenleri mutlaka sadece izleyen değil, aynı zamanda buradaki olacak işlerin yol haritasını da belirleyen bir ülke olmamız lazım."

"Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz"

Başbakan Yıldırım, "Şimdi herkesin ev ödevi var. Bugün için değil, baştan beri olan bir şey. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok. Hatta iyileşme de olabilir. Yani geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Demek ki geçim başka. Seçim başka. Seçim olacak, ama geçim devam edecek. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Gerekli tedbirleri aldık"

Başbakan Yıldırım, bu sene enflasyonu yine tek haneli hale getirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAlgı Operasyonları
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