Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.
AA
AK Parti Sözcüsü Ünal, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ünal, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.
AA