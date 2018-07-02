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Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ünal, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ünal, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:39
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Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ÜnalMeral Akşener
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