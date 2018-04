Akşener'den adaylık açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her ilden gelen kadın muhtarlarla bir otelde düzenlenen kahvaltıda buluştu.

Kahvaltının ardından yaptığı konuşmada Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'den bir transfer değil, bir parti görevi olarak İYİ Parti'nin grup kurmasına vesile olan milletvekillere teşekkür etti.

Abdullah Gül'ün çatı adayı olmasına ilişkin bir demokratik baskı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Akşener, Abdullah Gül'ün adaylığından büyük bir mutluluk duyacağını vurguladı.

Aday olması halinde Abdullah Gül'e başarı dilediğini bildiren Meral Akşener, şunları söyledi:

"Bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde yüz bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri almam mümkün değildir. Ben nasıl başaracağıma inanarak ve her adımında kendini teraziye koyup tartarak yürüyen bir insansam, gerçekten milletimize güvenerek yola çıkmışsam aday olacak her arkadaşın buna riayet etmesinde fayda var. Ben 'adayım' diyorum, seçip seçmemek oraya gönderip göndermemek elbette de sizin kararınız olacak. Bu kararın sandıktan doğru çıkabilmesi için buradan huzurunuzda söz veriyorum. Sandık hilesini kesinlikle engelleyeceğiz. En büyük hileler sandıkta yapılır. O sandık hilesinin önüne geçmeyi bir namus borcu olarak görüyoruz."

Meral Akşener, yüz bin imzayla aday olduğunu yineleyerek, "Evet grubumuz var. Kardeşlerimize müteşekkirim ama onları daha fazla zorlamayı arzu etmiyorum. O nedenle yüz bin imzayla vatandaşa güvenerek yola çıkıyorum. Kendimi bedavadan aday göstermek için grup kurmadım. Sadece İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için bir fedakarlık var. O kardeşlerimi istismar etmeyi istemiyorum. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Ben adayım. Diğer partiler aday çıkaracaklar gibi görünüyor. Şuradan daha partiyi kurmadan ilan etmiştim, bir kere daha huzurunuzda ilan ediyorum. Diyelim ki CHP'nin adayı ikinci tura kaldı. Şeksiz şüphesiz her türlü gücümüzle destekleyeceğiz." diye konuştu.