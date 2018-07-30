Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezinde yapılacak Başkanlık Divanı Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli Genel Seçimi yapıldığını hatırlatan Akşener, "Biz henüz 6 aylık bir parti olarak seçime girdik. Şartları biliyorsunuz ama biz bu şartları bilerek yola çıktık. Dolayısıyla şartlarla ilgili şikayet etmiyorum, etmiyoruz ve sonuç itibarıyla şahsen ben ikinci tura kalabileceğimi hedef koyarak, kalacağımı hedef koyarak yola çıktım. İYİ Partili arkadaşlarımızda Mecliste yüksek oranda seçilecek, temsil edilecek bir siyasi parti olarak yola çıktık. " ifadesini kullandı.

Hedeflerinin somut ve yüksek olduğunu vurgulayan Akşener, 24 Haziran seçim süreci için yapılan anketlere ilişkin bilgi verdi. Akşener, partisinin oy oranının bazı anketlerde 18-20, bazılarında 15, havuz sistemi içinde yer aldığını, bazı anketlerde ise 3 ila 5 bandında gösterildiğini belirtti.

"Hayal kırıklığı"

"Biz kendi hedeflerimize inandık." diyen Akşener, 24 Haziran akşamı ikinci tura kalamadığının, kişisel olarak yüzde 7,3 oy alabildiğinin, partisinin de 43 milletvekiliyle Mecliste temsil edilir olduğunun ortaya çıktığını aktardı.

Akşener, bu sonuçlara iki yönden bakılabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birinci yön 6 aylık bir sürede seçime girmiş ve seçim boyunca yok farz edilmiş, stantlarına saldırılmış, her türlü iftira, hakarete uğranılmış, korkutulmak denenmiş, seçime girmemesi için her şey yapılmış, partinin kurulmaması için de çok şey yapılmış bir siyasi partinin 6 aylık sürede 5 milyonun üzerinde oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından, siyasi partiler açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vaka analizidir. Bir yönüyle böyle bakabiliriz. Diğer yönüyle hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması o hedeflere ulaşamamış olmamız... Oradan bakıldığı zamanda gerçekten, kendi adıma söylüyorum, büyük bir hayal kırıklığının sonucu olmuştur."

"O sorumluluk genel başkan olarak şahsıma ait"

Uzunca bir zaman seçim sonuçlarını arkadaşlarıyla konuştuğunu, Afyonkarahisar'da yapılan çalıştayda herkesi bizzat dinlediğini belirten Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonuç itibarıyla Türkiye'de, demokrasinin rafa kalktığına inandığımız için, demokrasiyi en azından biz işletir halde olmamız için, buna örnek olabilmemiz için, öbür yönden yani hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir, o nedenle, 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay kararını tüzüğümüzün şahsıma verdiği yetkiyle aldım."

Akşener, bütün siyasi partilerin en üst organının "kurultay" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Orada yeniden konuşulacak, tartışılacak nerede eksik yaptık, nerede fazla yaptık, nerede şartları zorlamalıydık, nerede zorlayamadık, hangilerini bozamadık, hangi problemleri çözemedik ya da çözülmez miydi, bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti, yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için her türlü çabayı milletimizin desteğiyle gösterecek. Bugün Başkanlık Divanımızı toplamak üzere partideyim. Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp çalışmalarını sağlamak üzere toplantı yapacağız. İnşallah, her şey Türkiye için hayırlara vesile olur."