AK Parti'nin İstanbul hedefleri

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen AK Parti İl Kongresi'ni ve yerel seçim hedeflerini değerlendiren Babuşcu, 27 Mayısın kendileri için bir start olduğunu belirterek, "Bu starttan sonra ayrıntılı bir plan çalışmasıyla 2014 hedeflerine doğru yürüyeceğiz" dedi. Yerel seçimlerde bazı ilçelerde stratejik hata yaptığıklarını anladıklarını dile getiren Babuşcu, ''Bugüne kadar hiç AK Partili olmayan bazı ilçelerimiz var. Stratejik olarak belirlediğimiz bazı ilçeleri AK Partili belediye anlayışı ve hizmetiyle buluşturmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. "Rövanş" gibi bir yaklaşımın AK Parti'yi tanımamak anlamına geleceğini belirten Babuşcu, "AK Parti, hiç bir konuda hiç bir zaman rövanşist bir anlayışın sahibi olmadı. Bu teşkilat 'parti hiyerarşisi' disiplinini de son derece başarılı bir şekilde uygular'' ifadelerini kullandı. Babuşcu, ''2014 geldiğinde aday Kadir Bey olacaksa Kadir Bey, bir başkasıysa bir başkası. Fark etmez bizim için. Partimizin karar süreçlerinden hangi profil ortaya çıkarsa, biz onun arkasında kilitlenir ve hedefe doğru yürürüz'' dedi.





Son Güncelleme: 29.05.2012 01:40