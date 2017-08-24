"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, medya kuruluşlarının kültür-sanat editörleriyle Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesine değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"AKM'de kamuoyunun iftiharla karşılayacağı çok büyük bir projenin hazırlığı içerisindeyiz. Bu projeyle hepimiz gurur duyacağız. Detayları çıktıkça, bunları gizlemeden kamuoyu ile bunları paylaşacağız. Lütfi Kırdar, Muhsin Ertuğrul sahnesi gibi, daha evvel yapıldığında ciddi sıkıntılar, eleştiriler olmuştu ama yapıldıktan sonra son derece ciddi biçimde Türkiye'nin kültür-sanat dünyasına katkısı oldu, olmaya devam ediyor. Hem fonksiyonelliği hem binanın mimari değeri bakımından hem binadaki kültür çalışmalarının gücü bakımından şunu çok açık söyleyebilirim ki AKM,Türkiye'nin uluslararası alanda da övüneceği büyük projelerden birisi olacak. Bunun için gayretle yolumuza devam ediyoruz."

Kurtulmuş, projenin yapımına ne zaman başlanıp, ne zaman sona ereceğine ilişkin bir soruyu, "Şu aşamada detaylarını vermemizin doğru olmadığı kanaatindeyim. Projenin detayları henüz netleşmediği için süreç başlamamıştır. İhalesi ortaya çıktığında net bir takvim ortaya çıkacaktır. Çok uzun yıllar vakit kaybetmeden, hızlı bir şekilde projeyi tamamlayacağız." diye yanıtladı.

"Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olacak"

AKM'nin projesinin kim tarafından yapılacağına ilişkin bir soru üzerine, sürecin netleşmesini beklediklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şu aşamada proje öncesindeki hazırlık safhasında bütün değerlendirmeler devam ediyor. Mühim olan burada projeyi kimin yaptığı değil, doğru bir projenin hayata geçirilmesi meselesidir. Sonuç çıktığında bunların hukuki süreci de dahil bunları detaylı paylaşacağız. Bazı projelerde maalesef kısa süre içerisinde lüzumsuz, hatta işin kendisiyle ilgili değil politik kamplaşmaların içerisinde oluyoruz. Bunun geçmişte çok örneği oldu. Bizim gayemiz AKM'yi böyle bir sürece getirmemektir. Herkesin iftihar edeceği kültürel bir proje olacak. Gelecek nesillere aktaracağımız Türkiye'nin önemli kültür miraslarından birisi olacak. Dolayısıyla hatanın sıfıra yakın olmasını temin etmemiz lazım. Bunun için önce hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde tamamlayacağız, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

Kurtulmuş, bir gazetecinin AKM'deki plan değişikliği konusunda bakanlığın bir teklifi olduğu ve bu değişikliğin Koruma Kurulu gündeminde bulunduğunu hatırlatarak "AKM tescilli bir yapı. Daha önce burayla ilgili bir yıkım kararı söz konusu olduğunda Koruma Kurulu burayı tescillemişti. Bu tescilin kaldırılması söz konusu ki burada bir yıkım yapılarak proje gerçekleşsin. Bunu nasıl aşmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Buradaki proje doğru yapılıp uzun süre beklememelidir. Bunu en kısa süre içerisinde halledeceğiz Çünkü AKM çok uzun yıllardır tartıştığımız bir konu. Mühim olan doğru işi yapmak. Teknik konuları süreç yönetimiyle birlikte titiz bir şekilde yürütürsek, inşallah problemsiz bir şekilde bunları aşarız." karşılığını verdi.

"İlk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik"

Turizm sektöründe canlanma görüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen sene yaşadığımız darbe, öyle kolay bir darbe değildi. Rezervasyonlar iptal edildi, çok güç durumda kalındı ama bu, sektörün dayanıklılığını da gösteren test oldu. Geldiğimiz sonuçlar itibarıyla yılın ilk 6 ayında 15 milyon turist rakamını geçtik. Turizm sektörünün şu ana kadar geliri, 9 milyar doları geçti. İstanbul'a ilk 7 ayda 6 milyon turist geldi. Ortada da bir gerçek var sadece İstanbul'u ilk 6 ayda yarım milyonu aşkın Alman turist ziyaret etmiş. Onlar, Türkiye'de bir problem olmadığını, Türkiye'nin bütün şehirlerinin en az Avrupa şehirleri kadar güvenli olduğunu görüyor. Temmuz ayı sonuna kadar Antalya'ya 2 milyon turist gelmiş. Önümüzde bir hedef var. 2023'e geldiğimizde 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri hedeflerine ulaşmaya gayret edeceğiz."

Kurtulmuş, kasım ayı başında 2002'den bu yana yapılamayan 3. Turizm Şurası'nın toplanacağını belirtti.