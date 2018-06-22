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Akdağ: Tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız." dedi.

Akdağ: Tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 11:21
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Akdağ: Tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakanlık sayısının azaltılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bakanlık sayısının 16'ya inmiş olması son derece makul. Sistematik, şekilsel açıdan doğru buluyorum çünkü bakanlık sayısı arttıkça yönetmek zorlaşıyor." dedi.

Akdağ, "Sandıklar açılıp Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki 5 yıl için ülkeyi yöneteceği kesinleşmeden, AK Parti'nin Meclis çoğunluğu aritmetiği itibarıyla YSK tarafından ilan edilmeden maç bitmiş olmuyor." ifadesini kullandı.

'Kafalarını kaldıracak halleri yok'

"35 senelik PKK terörü ilk defa gerçek anlamda Türkiye'de alt edildi." ifadesini kullanan Akdağ, "Kafalarını kaldıracak halleri yok, kaçacak delik arıyorlar." diye konuştu.

Akdağ, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda 60. sıradayız, 10 senedir. Bu sene ekim ayında Allah izin verirse 30'lu bir sıraya yükseleceğiz. Gelecek sene hedefimiz 20'li bir sıradır." diye konuştu.

'Tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız'

"Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız." diyen Akdağ, "Başkomutanlık noktasında ciddi bir tecrübeye ihtiyaç var. Bunun adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikardır." şeklinde konuştu.

Akdağ, "Afrin'e girerseniz çıkamazsınız oradan, diyorlardı. Ne oldu? Kuyruklarını kıstırıp arkalarına bakmadan kaçtı gittiler." dedi.

'AA dünyanın dört bir tarafında itibarını ortaya koymuş bir ajans'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Hiçbir basiretli siyasetçi TİKA'ya, AFAD'a, Anadolu Ajansına, TRT'ye bulaşmaz. Niye? Bunlar bizim markalarımız." dedi.

Akdağ, Anadolu Ajansı'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafında itibarını ortaya koymuş bir ajans olduğunu söyledi.

'CHP'li yöneticiler arkadan arkaya HDP'yi destekliyor'

"Şu anda CHP'li yöneticilerin arkadan arkaya HDP'nin barajı geçmesi için onları desteklediğine inanıyorum." diyen Akdağ, şunları söyledi:

"Sayın İnce biraz sivri konuşur, ses getirir filan bunların hepsi CHP Grup Başkanvekilliği için güzel hasletler ama ülke yönetmek için değil.

Sayın İnce çıkıp 'Biz kadim bir partiyiz, Cumhuriyeti kuran partiyiz, bir tek oy bile HDP'ye gitmesin' demeli. Daha önceki bir seçimde de yaptılar, şimdi de yapıyorlar. Bunu sağduyulu CHP seçmeni, CHP'ye oy verecek seçmen elbette görecektir.

CHP'nin yönetimi 40'lı yıllardan itibaren faşist bir yönetimdir. Hiçbir zaman militarist tavırlarından kurtulamadılar."

Akdağ, "Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarının çıkışında o tahriki yapan, PKK militanlarının sokağa salınmasına sebep olan kişi." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini şu anda en çok istemeyen İsrail'deki yönetimdir. En çok istemeyen Esed'dir, Pensilvanya'daki FETÖ'dür. Şu anda inlerinde tir tir titreyen Karayılan'dır." ifadesini kullandı.

Akdağ, "Avrupa'daki sandıklar açılsın, her zamankinden daha fazla AK Parti oy alacak; her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oy alacak." dedi.

KKTC'de başörtülü öğrencilerin lise diplomalarının onaylanmamasına ilişkin Akdağ, şunları söyledi:

"Hem üzüldüm hem de bu faşizan, insanlık dışı uygulamanın asla kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Sayın KKTC Başbakanı ile bu sabah görüştüm. Kendisi de bundan ziyadesiyle üzgün olduğunu ve bu uygulamayı derhal sonlandıracaklarını, başörtülü fotoğraflarla da diplomaların verileceğini bana garanti etti. Ben de meselenin bu şekilde çözülmesiyle iktifa etmiş oldum."

AA

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Recep Akdağ
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