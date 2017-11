Akaryakıt kaçakçılarına 1 milyar lira cezai işlem uygulandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2017'de 1 milyar 176 milyon lira tutarında usulsüzlüğün ortaya çıkarıldığını, 1 milyar 15 milyon lira tutarında vergi ve cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Tüfenkci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2018 bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde 72 bin 298 firmanın ihracat, 77 bin 290 firmanın ise ithalat işlemi yaptığını belirten Tüfenkci, "Aynı dönemde, toplam dış ticaret hacmimiz 319 milyar dolar oldu. Ocak-eylül döneminde gümrük idarelerince 81 milyar 277 milyon lira vergi tahsil edildi. Bu vergilerin, tüm vergi gelirleri içindeki payı yüzde 21,09 olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Tüfenkci, Gürcistan sınırındaki trafikte yetersiz kalan Sarp Gümrük Kapısı'nın yeniden inşaa çalışmalarında önemli mesafe katedildiğini ve kapıyı 2018'in mart ayında hizmete açmış olacaklarını söyledi. Modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nı da 2018'de hizmete alacaklarını aktaran Tüfenkci, şu bilgileri paylaştı:

"Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla inşaat çalışmaları devam ediyor. Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki tesislerin yetersiz kalması nedeniyle, 2018'de ihalesini yapıp inşaatına başlamış olacağız. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, gidiş ve geliş bölümlerinin bağımsız olacağı ve X-Ray kurulacak yolcu salonu inşaat çalışmaları tamamlandı. Suriye ile gelinen nokta itibariyle Karkamış Gümrük Kapısı 'A Sınıfı' haline getirildi. Orada yeni gümrük kapısı inşaatını hızlı şekilde yaparak, ihtiyaçları karşılar hale getirdik."

İhracatçıya malını takip imkanı

Tüfenkci, gümrük işlemlerini hızlandırmak için kurulan sistemlere de değinerek, hayata geçirdikleri uygulamayla, gümrük beyannamesinin her aşamasında artık ihracatçı ve ithalatçılara SMS'le bilgi verildiğini anımsattı. Bakan Tüfenkci, "Ne kadar harç ödemesi gerektiği ve diğer işlemleri direkt ihracatçıya bildirmiş oluyoruz. Yeni hayata geçirilen programla da internet üzerinden, tabletin ve mobil telefonun olduğu her yerde ihracatçı, eşyasının nerede olduğunu anlık izleyebiliyor. İşlemlerinin bitip bitmediğini, ne kadar sürede bittiğini görüyor. Bir nevi kendimizi ihracat ve ithalatçıya denetletmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Hızlı kargo taşımacılığına ilişkin uygulamayı karayoluna açtıklarını dile getiren Tüfenkci, bu uygulamayla yapılan ticari işlemlerde ihraç edilen mal ve hizmetin ithalata oranının 4 kat fazla olduğuna dikkati çekti. Tüfenkci, gurbetçi vatandaşlar ile turist araçlarındaki yığılmanın önüne geçmek için de önceden beyan verilmesini sağladıklarını anlattı.

Kapılarda bekleme süresi azalacak

İhracat işlemlerini kolaylaştırıcı adımlar kapsamında, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü uygulamasını yaygınlaştırdıklarını ve daha önce 15 olan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firma sayısının 179'a çıktığını belirten Tüfenkci, "Yılın ilk altı ayında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalarca yaklaşık 30,3 milyar dolar değerinde ithalat, 19,2 milyar dolar değerinde ihracat işlemi gerçekleştirildi. Bu değerler ihracatımızın yüzde 24,8'ine, ithalatımızın yüzde 28'ine tekabül ediyor. Konteyner ve Liman Takip Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. İnşallah 2018'de hayata geçecek." dedi.

Bülent Tüfenkci, kara hudut kapılarında anlık veri değişimine ilişkin sistemi Gürcistan'la işlevsel hale getirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran ve Bulgaristan ile kısmi veri paylaşımları yapıyoruz. Bunu daha da yaygınlaştıracağız. Böylelikle karşı ve bizim kapıdaki bekleme işlemlerindeki süreyi azaltmak istiyoruz. Kamu laboratuvarlarında mükerrer analizlerin önlenmesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Laboratuvarlarda tek uygulamayı hayata geçiriyoruz. Böylelikle tek numune alınacak. Tüm tahliller bu numune üzerinden yapılacak. Tüm paydaş kamu kurumlarıyla verileri paylaşmaya devam edeceğiz. Laboratuvarları nihai olarak tek çatı altında birleştirmek istiyoruz. Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasını KOBİ'lere açıyoruz."

"Kapılarımızdaki teknik tedbirleri en üst seviyeye çıkardık"

Tüfenkci, kaçıkçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin de bilgi verirken, "Ülkemizi her türlü risk ve tehditlerden korumak amacıyla Suriye, Irak ve İran'a açılan gümrük kapılarımıza, yüksek çözünürlüklü kapalı devre kamera sistemleri ve yüz tanıma sistemleri kurarak, bu kapılarımızdaki teknik tedbirleri en üst seviyeye çıkardık." diye konuştu.

Van'da Kapıköy Demiryolu Sınır Kapısı'na kurdukları tren X-Ray sistemini bu yıl Avrupa ülkelerine gidip gelen trenlerin de kontrolü amacıyla yoğun bir hat olan Kapıkule Demiryolu Sınır Kapısı'na da kuracaklarını aktaran Tüfenkci, "Ülkemizden transit geçen araçları, hava sahamızda seyreden uçakları ve karasularımızda seyir halindeki gemileri de an be an takip ediyoruz." dedi.

Bülent Tüfenkci, ekim sonu itibarıyla 845 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, 459 milyon lira değerinde araç, 109 milyon lira değerinde tütün-alkol, 78 milyon lira değerinde tekstil ve 118 milyon lira değerinde gıda ele geçirildiğini bildirdi.

2013'te ele geçirilen kaçak eşyanın değeri 1 milyar 88 milyon 837 bin lirayken, bu rakamın 2016'da yüzde 142 artışla 2 milyar 632 milyon 986 bin liraya yükseldiğine dikkati çeken Tüfenkci, 2017'nin 9 ayında bu oranların çok daha yukarılara taşındığını söyledi. Tüfenkci, akaryakıt antrepolarına sayaç takılması çalışmalarında sona gelindiğini de ifade etti.

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2017'de 1 milyar 176 milyon lira tutarında usulsüzlüğün ortaya çıkarıldığını belirten Tüfenkci, 1 milyar 15 milyon lira tutarında vergi ve cezai işlem uygulandığını vurguladı.

Tüfenkci, tasfiye edilen eşyaların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında geçen yılın ocak-ekim döneminde 269,8 milyon liralık, bu yılın aynı döneminde de 279,1 milyon liralık eşyanın tasfiye edildiğini bildirdi.

Yılbaşında hayata geçirilen Rehinli Taşınır Sicili uygulamasının sonuçları hakkında da bilgi veren Tüfenkci, "Rehinli Taşınır Sicili'ne tescil edilen 6 bin 572 rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere 103 milyar lira, 9,1 milyar dolar, 1,7 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Uygulamada en fazla makine ve teçhizat grubunun teminat olarak kabul edildiği, bunları sırasıyla alacaklar ile ticari plaka ve hatların izlediği görüldü." açıklamasında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'yle (MERSİS) şirket kuruluşlarını kolay hal getirdiklerini anımsatarak, "Önümüzdeki dönemde serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları gibi diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimler MERSİS'e dahil edilecek. Böylece kamu kurumlarının tacirler dışındaki tüm ekonomik birimler ve tüzel kişilerle ilgili ihtiyacı olan bilgiler de tek noktadan sunulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, Hal Kayıt Sistemi'yle sebze ve meyve ticaretinde izlenebilirliği sağladıklarını ifade etti. Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretindeki lojistik faaliyetlere ilişkin zorunlu standartları belirlediklerini, kayıt dışılık oranını yüzde 70'lerden yüzde 48'e düşürdüklerini dile getirdi.

Ürünlerin standartlara uygun ambalajlar i̇çinde standartlara uygun araçlarla taşınacağını belirten Tüfenkci, piyasanın bu standart uygulamalara adaptasyonu için 2019 yılı başına kadar geçiş süresi öngörüldüğüne işaret etti.

Kamuoyunda "hal kanunu" olarak bi̇li̇nen kanunda deği̇şi̇kli̇k yapılmasıyla i̇lgi̇li̇ çalışmalarda son aşamaya geldi̇klerini aktaran Tüfenkci, üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin kısaltılarak tüketicilerin uygun fiyatlı mal temin edebilmesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Ürün İhtisas Borsası, yıl sonunda faaliyete geçecek"

Tüfenkci, li̇sanslı depoculuk si̇stemi̇ni̇ geli̇şti̇rdiklerini ve depolama kapasi̇tesi̇ni̇ arttırdıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"2017'nin 10 ayında geçen yıla göre faaliyetteki lisanslı depo işletmesi sayısında yüzde 123, lisanslı depo kapasitesinde ise yüzde 108'lik artış sağladık. Kuru üzüm, Antep fıstığı ile kuru kayısının da en kısa sürede lisanslı depolarda muhafaza edilmesini sağlayacağız. Bugüne kadar çiftçilerimize toplam 22,7 milyon lira kira desteği ödemesi gerçekleştirildi. Bu yıl sonuna kadar kuracağımız Ürün İhtisas Borsası ile lisanslı depolar tam anlamıyla fonksiyonlarını icra edecektir."

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi, e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği"nin yürürlüğe girdiğini anımsatan Tüfenkci, Bakanlıkça yetkilendirilen güven damgası sağlayıcısı (GDS) tarafından internet sitelerine güven damgası tahsis edileceğini bildirdi. Tüfenkci, yıl sonuna kadar sürecin tamamlanmasını ve sistemin işler hale getirilmesini planladıklarını belirtti.

Tüfenkci, Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi (TİSS) üzerinden yaklaşık 350 bin şikayet başvurusu yapıldığına değinerek, "Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) ihale ettik, kuruluş aşamaları devam ediyor. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağını yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk ettik. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağını hazırladık ve kamuoyu görüşüne açtık. Fuar, Sergi, Panayır ve Tanıtım Günlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı da en kısa sürede kamuoyu görüşüne açılacaktır." dedi.

Güvensiz üretici ve ithalatçıya 6 milyon lira ceza

Tüketici hakem heyetlerine yoğun başvuru yapıldığını vurgulayan Tüfenkci, tüketicilerin, tüketici hakem heyetlerine e-Devlet kapısı üzerinden doğrudan başvuru yapmalarına imkan sağladıklarına değindi.

Bakan Tüfenkci, tüketicilerin artık şikayetlerini elektronik ortamda hızlı ve kolay şekilde hakem heyetlerine iletebildiğine dikkati çekerek, "Tüketici hakem heyetlerini yeniden yapılandırıyoruz, çalışmalarımızı tamamladık, yakında faaliyete geçecek." diye konuştu.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini tüketicilere güven verecek şekilde yürüttüklerine işaret eden Tüfenkci, "2011 yılı Haziran ayından bu yana Bakanlığımızın sorumlu olduğu ürün gruplarında toplam 7 milyon 225 bin 385 ürünü denetledik. Ürünleri güvensiz bulunan üretici ve ithalatçılara 6 milyon 69 bin lira idari para cezası uyguladık." ifadesini kullandı.

"Bakanlığın 2018 bütçesi 1 milyar 238 milyon 558 bin lira"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bakanlık olarak, Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemine (ESBİS) kayıtlı 1,7 milyon esnaf ve sanatkara yönelik hizmet verdiklerini belirterek, "Esnaf ve Sanatkarların 2023 Vizyonu" temasıyla yeni bir strateji belgesi ve eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

Bu çerçevede yürütülen çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını vurgulayan Tüfenkci, 2018'in ilk çeyreğinde Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı (ESSEP) uygulamaya koyacaklarını bildirdi. Tüfenkci, Esnaf Ahi̇li̇k Sandığını kurduklarını ve 2018 itibarıyla kesintilerin başlayacağını kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2018 mali yılı bütçesinin 1 milyar 238 milyon 558 bin lira olduğunu aktaran Tüfenkci, bütçenin ve yapılan çalışmaların Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

"Rekabet Kurulunca 9 ayda 234 nihai karar alındı"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak da 20 yılda Rekabet Kurumunun Türkiye ekonomisi açısından önemli görevler ifa ettiğini belirterek, Rekabet Kurulunun, 2017'nin 9 aylık döneminde 234 nihai karar aldığını bildirdi.

Söz konusu kararlardan 134'ünün birleşme, devralma, ortak girişim ve özelleştirmeye, 26'sının menfi tespit ve muafiyete, 55'inin de rekabet ihlallerine ilişkin olduğunu aktaran Torlak, yargı kararı üzerine yeniden değerlendirilen karar sayısının 2, diğer hususlara ilişkin karar sayısının 17 olduğunu söyledi. Torlak, rekabet ihlallerine ilişkin kararların 47'sinin reddedildiğini, 4 kararda ise yürütülen soruşturma sonrasında idari para cezası verildiğini vurguladı.

Yılın 9 ayında bilgi ve i̇letişim teknolojileri, demir-çelik, elektronik ürünler, enerji, gıda, i̇laç-sağlık ve tıbbi malzeme, medya ve reklam, kültür-sanat-eğlence ve spor, perakende, petrol ve petrokimya, turizm, yiyecek ve i̇çecek hizmetleri ile ulaştırma alanlarında olmak üzere toplam 23 konuda soruşturma açıldığını bildiren Torlak, 12 soruşturmanın tamamlandığını ve yürütülen toplam 29 soruşturma bulunduğunu ifade etti.

Torlak, Rekabet Kurulu tarafından aynı dönemde toplamda 167,6 milyon lira idari para cezası uygulandığına dikkati çekerek, teşebbüslerin rekabete aykırı eylemleriyle ilgili olarak Rekabet Kurulunca verilen para cezalarının tahsilinin Maliye Bakanlığı tarafından yapılarak genel bütçeye gelir olarak kaydedildiğini, bu tahsilden kuruma herhangi bir gelir aktarımının söz konusu olmadığını dile getirdi. Rekabet Kurumunun 2018 yılı bütçesinin 84,5 milyon lira olarak öngörüldüğüne işaret eden Torlak, bu rakamın 2017 yılı bütçesinin başlangıç ödeneğine göre yüzde 8,33 artışa tekabül ettiğini belirtti.

Ömer Torlak, mevcut meslek personeli sayının artırılmasıyla başvurulara ilişkin inceleme ve karar süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Dünyanın önde gelen rekabet otoritelerinden ve Türkiye’nin örnek alınan kamu kurumlarından biri olma yolundaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.