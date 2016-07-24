Akar ve kuvvet komutanlarından Ala'ya ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komuta kademesi İçişleri Bakanı Ala'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Bu alçaklar, üniforma giymiş bu hainler ülkemize, milletimize özellikle silahlı kuvvetlerimize çok büyük zararlar verdiler. Bunlar adalet önünde mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaktır, bundan hiç şüphemiz yok." dedi.



Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutan Vekili Korgeneral İbrahim Yaşar ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.



Bakan Ala'nın komutanları, bakanlık girişinde karşılamasının ardından Ala'nın makamına geçildi.



İçişleri Bakanı Ala, ülkeyi istenilen hedeflere taşımak için birlikte gayret sarf ettiklerini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızmış, asker üniforması giyen bir grubun millete saldırdığını anımsattı.



"Hiçbir zaman böyle çeteler, teröristler bu memlekette inisiyatif alamayacaktır. Bu memleketin gidişatına yön veremeyecektir, önünü kesemeyecektir ama zarar veriyorlar, yazıklar olsun." ifadelerini kullanan Ala, milletin birlik ve beraberlik beklentisinde olduğunu söyledi.



İçişleri Bakanı Ala, "Bütün problemlere karşı tek vücut, tek yürek halinde onlardan aldığımız iradeyle bu zorlukları aşmak için birlikte çalışmak ama işte yine bir terörist çete, bir alçaklar grubu bunu bertaraf etmeye, tarumar etmeye çalıştı ama altında kaldı. Bundan sonra da bu tür işlere girişenler altında kalacaktır ama girişebilme ihtimallerini de ortadan kaldıracak inşallah inisiyatifleri alacağız." diye konuştu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ise, darbe girişimi sırasında şehit olanlara rahmet, gazi olanlara şifa diledi. İçişleri Bakanı Ala'ya başsağlığı dileklerini ileten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daima milletinin yanında olduğunu vurguladı.



Ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için büyük gayretler gösterdiklerini belirten Akar, bu uğurda şehit ve gazi olanların bulunduğunu anımsattı.



Özellikle son dönemde terörle mücadele harekatı kapsamında asker, polis, jandarma ile mülki ve adli makamların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük özverilerle ve kahramanlık hikayeleriyle Türkiye için önemli fayda sağladıklarını dile getiren Orgeneral Akar, şunları kaydetti:



"Polis-asker kardeşliği konusunda gerçekten çok güzel resimler oldu ancak bu alçaklar, bu hainler, üniforma giymiş bu hainler ülkemize, milletimize özellikle silahlı kuvvetlerimize çok büyük zararlar verdiler. Bunlar adalet önünde mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaktır, bundan hiç şüphemiz yok. Biz aynı kararlılıkla, azimle, gayretle asker, polis birlikte ülkemiz, milletimiz için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' düsturuyla güvenlik konusunda bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya birlikte devam edeceğiz."



Daha sonra basına kapalı devam eden ziyaretin ardından Orgeneral Akar ve beraberindekiler FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğüne hareket etti.



Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyareti için geldi



İçişleri Bakanı Ala ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Akar ile kuvvet komutanları, Ankara Emniyet Müdürlüğüne taziye ziyareti için geldi. Bakan Ala ve Genelkurmay Başkanı Akar ile kuvvet komutanlarını Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan emniyete girişlerinde karşıladı. Daha sonra Bakan Ala ve komutanlar, bir süre Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'dan makamında bilgi aldı.



Daha sonra Ala ve beraberindekiler, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında bomba atılan yere karanfil bıraktı ve şehitler için dua okudu.



Genelkurmay Başkanı Akar, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içinde kendisini bekleyen polisleri selamladıktan sonra yaptığı konuşmada, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bugüne kadar asker, polis, jandarma ve korucuların birlikte, omuz omuza ülkenin güvenliği için çok güzel işler başardığını belirtti.



Askerin ve polisin ülkenin güvenliğine büyük katkılar sağladığını ifade eden Akar, şunları söyledi:



"Azimle kararlılıkla bu zorlu mücadele bugüne kadar devam etti. Ancak asker elbisesi giymiş bazı alçakların, urlaşmış bazı çete mensuplarının, silahlı kuvvetlerimize sızmış yılanların ülkemize verdiği zarar çok büyüktü ama biz bunları bir şekilde temizleyeceğiz, inşallah Allah bizlere bu lekeyi temizlemek için imkan ve fırsat verecek. Polis, asker daima kardeştir, bir bütündür, güvenlik bir bütündür, güvenlik mimarisi bir bütündür, bunda hiçbir şekilde ayrım yapılamaz. Bu geçmişte kalmayacağız, ileri bakacağız, gerekli temizliği yapacağız. Ülkemiz için, milletimiz için asker, polis, jandarma, korucu hep birlikte, omuz omuza ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliğini sağlamak için azimle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."



Akar, bütün şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.



Ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Ala ile aynı makam aracına binen komutanlar Ankara Emniyet Müdürlüğünden ayrılarak darbe girişimi sırasında bombalanan ve 50 polisin şehit olduğu Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezine hareket etti.

