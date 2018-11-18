Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesine ilişkin, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

"YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini dile getirdik"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.

ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafları

Akar, ABD askerlerinin teröristlerle aynı karelerde yer alan fotoğraflarına ilişkin, "Tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yaptık." diye konuştu.