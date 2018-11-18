Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93616
ALTIN
208.990
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8425
EURO
6.0898
Edirne milletvekili Bircan hayatını kaybetti
Edirne vekili Bircan hayatını kaybetti
Bodrum'u sağanak vurdu
Bodrum'u sağanak vurdu
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
Turizmde hedef: 40 milyon
Turizmde hedef: 40 milyon
Ece Üner’le haber spikerliği ve medya dünyasına dair
Ece Üner’le haber spikerliği ve...

Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüştü

Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüştü

18 Kasım 2018 Pazar 10:38
0 Okunma
Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesine ilişkin, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü.

"YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini dile getirdik"

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik." dedi.

ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafları

Akar, ABD askerlerinin teröristlerle aynı karelerde yer alan fotoğraflarına ilişkin, "Tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yaptık." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarJoseph Dunford
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne milletvekili Bircan hayatını kaybetti
Edirne milletvekili Bircan hayatını kaybetti
Gençliği ihmal eden milletin istiklali tehdit altındadır
Gençliği ihmal eden milletin istiklali tehdit altındadır
"Kadınlar için yüzde 33 kotasına uyacağız"
"Kadınlar için yüzde 33 kotasına uyacağız"
Millet Bahçeleri açıldı
Millet Bahçeleri açıldı
35 yeni Türk Ticaret Merkezi kuracağız
35 yeni Türk Ticaret Merkezi kuracağız
AK Parti'de adaylar önümüzdeki hafta açıklanabilir
AK Parti'de adaylar önümüzdeki hafta açıklanabilir
CHP'de yeniden ittifak hesapları
CHP'de yeniden ittifak hesapları
CHP'li Yılmaz disipline sevk edilmesine itiraz etti
CHP'li Yılmaz disipline sevk edilmesine itiraz etti
Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının takipçisi olacağız
Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının takipçisi olacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ