AK Parti'ye bin 367 yeni anayasa önerisi

TBMM - AK Parti de yeni anayasa yapım sürecine katkıda bulundu. AK Parti, yeni anayasaya ilişkin kendilerine gelen bin 367 öneriyi, TBMM Başkanlığı'na iletti.



AK Parti Genel Merkezi, vatandaşlardan T.C. kimlik numaraları, ad ve soyadlarıyla birlikte internet üzerinden aldığı görüşleri, 6 klasörde topladı.

Genel Merkez'e, konu başlıkları belirtilerek ulaşan bin 367 adet görüş ve öneri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Ayrıca tüm görüş ve öneriler, CD'ye kaydedilerek klasörlere de eklendi.

Gelen öneriler

Gelen öneriler arasında, ''Şikayet hakkımı kullanamıyorum'' diyerek, şikayet hakkının anayasal güvence altına alınması talebi de var, ''Yıllardır en yoğun çalışan kesim olan öğretim görevlilerinin yok sayıldığı'' ifade edilerek, YÖK'te, araştırma görevlilerinin de üniversitenin bir parçası kabul eden bir yapı kurulması isteği de var

Bir vatandaş ise Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını,güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin uygulamalarının parlamento denetimine açılmasını önerdi