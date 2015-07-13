AK Parti'nin koalisyon temsilcisi Bakan Ömer Çelik oldu

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP ile yürütülecek koalisyon görüşmeleri için temsilci olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i görevlendirdiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Davutoğlu, koalisyon turları kapsamında CHP ile yapılacak görüşmeler sonrası kendisine bilgi akışı sağlayacak bir heyet temsilcisi belirledi.

CHP ile görüşmelerde AK Parti temsilcisi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in görevlendirildiği kaydedildi.