AK Parti'nin HDP heyeti belli oldu

ANKARA - AK Parti ile HDP arasında gerçekleştirilecek koalisyon görüşmesinde, AK Parti heyetinde yer alacak isimler belli oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, HDP ile görüşmede AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu eşlik edecek.

Görüşmede HDP heyetinde Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile MYK üyesi Zeynep Karaman da hazır bulunacak.

AK Parti ile HDP temsilcileri arasındaki görüşme saat 11.00'de HDP Genel Merkezi'nde yapılacak.