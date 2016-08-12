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AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü kutlanacak

AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin 500 kişi davet edildi.

AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü kutlanacak

AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin 500 kişi davet edildi.

12 Ağustos 2016 Cuma 10:21
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AK Parti'nin 15. kuruluş yıl dönümü kutlanacak

 14 Ağustos 2001 tarihinde Türk siyasal hayatında yerini alan AK Parti, 15.kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sade bir program düzenleyecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyduğu sırada şehit düşenlerin anısına, kutlama yapılmayacak ancak AK Parti Genel Merkezi geniş katılımlı sade bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partinin 15. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların, son yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirildiğini belirten Yazıcı, etkinliğin çerçevesinin yaşanan süreç dikkate alınarak hazırlandığını söyledi. Yazıcı, "Çok yaygın, Türkiye genelinde bir kutlama değil sadece Genel Merkez'de bir program yapıyoruz." dedi.

Yazıcı, etkinlik için partinin "Kurucu Genel Başkanı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aralarında bulunduğu yaklaşık 6 bin 500 kişiye davetiye gönderildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazılı veya görüntülü mesajının davetlilere izlettirileceğini aktaran Yazıcı, daha sonra AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, Genel Merkez önüne kurulacak platformdan bir konuşma yapacağını bildirdi.

Yıldırım'ın, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vereceğini belirten Yazıcı, "Genel Başkanımız, bugüne kadar AK Parti olarak, Türkiye'nin yönetim sorumluluğunu üstlenen kadrolar olarak gerçekleştirdiğimiz kazanımlara vurgu yapan ve geleceğe yönelik de perspektif içeren bir konuşma yapacak. Haliyle güncel konular bu konuşma içerisinde yer alacak." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, "Etkinlikte partililerimize, 15. yıla özel yapılmış bir rozet ve hatıra pulu takdim edilecek" dedi.

Yıldırım'dan teşkilat mensuplarına teşekkür

Yazıcı, pazar günü sabah saatlerinde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin Yazıcı, "Niye iki etkinliği bir arada gerçekleştirdik? Çünkü 15 Temmuz günü, Türkiye'nin maruz kaldığı, FETÖ'nün Türkiye'ye ihanet girişiminin akamete uğratıldığı ve bütün meydanlarda demokrasi nöbeti ismi altında gerçekleştirdiğimiz, aziz milletimizin gerçekleştirdiği bu etkinliklerde, il başkanlarımız çok aktif olarak yer aldılar. Başbakanımızın teşkilat mensuplarımıza aynı zamanda bir teşekkür ifade etme toplantısı şeklinde olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı'nın verdiği bilgiye göre, Pazar günü saat 17.00'de, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. 



Sinevizyon gösterisiyle AK Parti'nin 15 yıllık öyküsü anlatılacak. Etkinlik kapsamında Genel Merkez'de AK Parti'nin 15 yıllık öyküsüne yer verilen bir fotoğraf sergisi de açılacak.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 10:22
Anahtar Kelimeler:
AK PartiRecep Tayyip ErdoğanAbdullah GülAhmet DavutoğluFETÖTürkiye
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