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AK Parti'li belediyelere Mısır genelgesi

AK Parti'li belediyelerden Mısır'daki darbe sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle müzikli etkinlik, konser ve eğlence programlarının bir süre iptal edilmesi istendi.

AK Parti'li belediyelere Mısır genelgesi

AK Parti'li belediyelerden Mısır'daki darbe sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle müzikli etkinlik, konser ve eğlence programlarının bir süre iptal edilmesi istendi.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 16:39
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AK Parti'li belediyelere Mısır genelgesi
ANKARA

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel imzasıyla AK Parti'li belediyelere gönderilen genelgede, Mısır’da darbe sonrası olaylarda, demokrasiye ve demokratik bir seçimle göreve gelmiş olmasına rağmen cezaevinde tutulan Cumhurbaşkanı Mursi’ye sahip çıkmak üzere barışçı eylem yapan yüzlerce insan, kadın ve çocuğun şehit düştüğü ve binlercesinin yaralandığına dikkati çekildi.

Yaz sezonunda bazı belediyelerin geleneksel festival ve konser programları düzenledikleri belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Mısır halkının yaşadığı insanlık dramı karşısında aziz milletimizin ve parti camiamızın acısı ve tepkisi büyüktür. Bu sebeple Mısırlı kardeşlerimizin acılarını paylaşmak adına müzik etkinlikleri, konser ve eğlence programlarının bir süre iptal edilmesi, bu hususta bütün belediyelerimizin aynı hassasiyeti göstermesi uygun olacaktır. Gelişmelere göre durum değişikliği olması halinde bu konu yeniden değerlendirilecektir."

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 16:40
Anahtar Kelimeler:
AK PartiBelediyeYaz
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