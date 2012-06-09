AK Parti'den mikro projeler

ANKARA



AK Parti yönetimi, değişik sosyal kesimlere yönelik mikro projeler üretmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı bünyesinde milletvekillerinin ülke sorunlarının çözümüne daha etkin katkı sağlaması için stratejik çalışma grupları oluşturuldu. Milletvekilleri, ihtisaslarına, ilgi alanlarına ve deneyimlerine göre çalışma gruplarında görevlendirildi.

Çalışma grupları arasında yaşlıların ve özürlülerin sosyal hayata katılımını artırmak ve sorunlarını çözmek için kurulan Özürlü ve Yaşlı Çalışma Grubu Başkanlığına Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu getirildi.

Tülay Selamoğlu, Çalışma Grubu olarak, yaşlı ve engellilere yönelik koruyucu-önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini incelediklerini söyledi. Bilgilendirme ve bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam ve ulaşılabilirlik ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Selamoğlu, ''Yaşlılara bakan bakıcıların eğitimi gibi mikro projelerin yanı sıra tüm engel grupları için koruyucu-önleyici çalışmalar hazırlıyoruz'' dedi.