Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.107
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.5917
EURO
3.8707
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Kemanın kutusunu kapattım'
'Kemanın kutusunu kapattım'
Amanoslarda çatışma
Amanoslarda çatışma
Fenerbahçe 90+2’de…
Fenerbahçe 90+2’de…

AK Parti'den halk oylaması sonrası 'Siyasi Analiz' komisyonu

AK Parti'de, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere 11 kişilik komisyon kuruldu

AK Parti'den halk oylaması sonrası 'Siyasi Analiz' komisyonu

AK Parti'de, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarını değerlendirmek üzere 11 kişilik komisyon kuruldu

01 Mayıs 2017 Pazartesi 13:45
21 Okunma
AK Parti'den halk oylaması sonrası 'Siyasi Analiz' komisyonu

Anayasa değişikliği halk oylamasının ardından, AK Parti Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında 11 kişiden oluşan "Siyasi Analiz" komisyonu kuruldu.

AK Parti yönetimi, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarını siyasi açıdan analiz etmek amacıyla çalışmalara başladı.

Edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında "Hayır" oranının önde çıktığı Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki sonuçlar başta olmak üzere, halk oylaması sonuçlarının tüm yönleriyle değerlendirilmesi talimatını verdi.

Halk oylamasında, halkın verdiği mesajı doğru okumak ve seçim sonuçlarının tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın başkanlığında kurulan özel komisyon çalışmalarına başladı.

11 kişilik komisyon

Yazıcı başkanlığındaki 11 kişilik "Siyasi Analiz" komisyonunda, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Cevdet Yılmaz, Erol Kaya, Nükhet Hotar, Fatih Şahin, Mehdi Eker ve Ahmet Sorgun görev yapacak.

AK Parti'nin oy oranının yüksek olduğu büyük şehirlerde ve bazı illerde neden "Hayır" çıktığını araştıracak komisyon, "Hayır" ve "Evet" oylarının detaylı analizini yapacak.

Bu kapsamda, halk oylaması sonuçları Türkiye genelinde, 7 bölgede araştırılacak.

"Evet" yüzdesi 51,41, "Hayır" yüzdesi 48,59 olarak gerçekleşen halk oylamasının nedenleri ele alınacak.

Seçmenin anayasa değişikliği halk oylamasındaki eğilimine ilişkin sorulara yanıt aranacak çalışma kapsamında, il ve ilçe teşkilatları, belediyeler ile genel merkezin performansı da ölçülecek. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde ne kadar etkili oldukları da değerlendirilecek.

Sonuçlar birkaç hafta içinde rapor haline getirilecek. Halk oylamasına ilişkin detaylı incelemelerin yer alacağı rapor tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a sunulacak.

AA

Son Güncelleme: 01.05.2017 13:52
Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiAK PartiHayati YazıcıSiyasi Analiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a geldi
Yarınlar çok daha iyi olacak
Yarınlar çok daha iyi olacak
KHK ile arkadaşlık programlarına düzenleme
KHK ile arkadaşlık programlarına düzenleme
İki yeni KHK yayımlandı
İki yeni KHK yayımlandı
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayıs'ta toplanıyor
AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayıs'ta toplanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ