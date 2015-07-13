AK Parti'de 'HDP Komisyonu' oluşturuldu

ANKARA - AK Partide koalisyon hazırlıkları kapsamında HDP komisyonu oluşturulduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla oluşturulan komisyonda, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti milletvekilleri Orhan Miroğlu, Taha Özhan, Muhsin Kızılkaya, Adnan Boynukara ve Hüseyin Yayman yer alıyor.



Komisyonun, Davutoğlu'nun koalisyon turları kapsamında çarşamba günüHDP ile gerçekleştireceği görüşme öncesine kadar bir hazırlık yapacağı belirtiliyor.

