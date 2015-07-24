AK Parti ve CHP heyetleri bir araya geldi

ANKARA - Hükümet kurma sürecinde AK Parti ve CHP arasında varılan mutabakat çerçevesinde heyetler arası ilk görüşme başladı.



Ankara Palas Devlet Konukevi'nde saat 14.10'da başlayan görüşmeye, AK Parti'yi temsilen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile milletvekilleri Taha Özhan ve Osman Can katıldı.



CHP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek yer aldı.



Çelik: İstikşafi görüşmelerin ilk toplantısını yapıyoruz



Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, görüşmenin yapıldığı Devlet Konukevine ilk gelen isim oldu. İstikşafi görüşmelere ilişkin ilk toplantıyı gerçekleştireceklerini belirterek, "Toplantıdan sonra ihtiyaç duyarsak, sizlere gereken bilgileri vereceğiz" dedi.



CHP heyeti ise toplantının başlama saati olan 14:00'te Konukevi'ne geldi.



