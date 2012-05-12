Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

AK Parti Trabzon İl Kongresi

Başbakan Erdoğan: ''Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin paket sütte gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir. Hassasiyeti olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın''

AK Parti Trabzon İl Kongresi

Başbakan Erdoğan: ''Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin paket sütte gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir. Hassasiyeti olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın''

12 Mayıs 2012 Cumartesi 08:44
434 Okunma
AK Parti Trabzon İl Kongresi

     AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin süt paketinde, gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir pakete rastlanılmadığını belirterek, ''Hassasiyeti olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın'' diye konuştu.
     Erdoğan, partisinin Pelitli Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 4. Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, okul sütü projesiyle ilgili son günlerde bazı spekülasyonlar yapıldığını söyledi. 


      ''Biz özümüzle, sözümüzle aynıyız. İçi başka dışı başka değil. Çarkçılığı bilmeyiz; o işten de pek anlamayız'' diyen Erdoğan, ülke genelinde 7 milyon 200 bin çocuğa süt dağıtıldığını, süte alerjisi olan bazı çocukların rahatsızlandığını söyledi. Erdoğan, ''Fakat bu süreçte anamuhalefet partisi olsun, diğerleri olsun hop oturup hop kalktılar. Konuyu bildiklerinden, konuya hakim olduklarından değil. Bu sütlerle ilgili bir test yapsalar bunu araştırsalar, olayın çok daha farklı olduğunu göreceklerdi'' diye konuştu.

-''Süt tozunu biz içtik''-

Başbakan Erdoğan, ''Çocukların içtiği sütü istismar edecek kadar, böyle hassas konuda dahi istismar siyaseti yürütecek kadar sorumsuz bir siyaset var. Bunlar hayırlı hiçbir işin arkasında olmazlar'' ifadelerini kullandı.
     Her gün 32 bin 600 okulda, 7 milyon 200 bin paket sütün öğrencilere ulaştırıldığını belirten Erdoğan, ''Bu, süt tozu değil ha sütten bahsediyorum. Süt tozu tarihte kaldı. Süt tozunu biz içtik ama biz çocuklarımıza süt tozu dağıtmıyoruz'' dedi. 

-''Hesap uzmanı olabilirsin ama sağlıkçı değilsin''-

Uygulamayı çocukların süt içmesi için yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Süte hasret yavrularımız var. Gelişme çağında, en hassas çağlarında çocuklarımızın büyümesine katkı sağlamak için yapıyoruz'' diye konuştu. 
     Bu uygulamayla üretici, tüketici ve süt endüstrisindekilerin belli mevsimlerde yaşadıkları sıkıntıların da ortadan kalkacağına işaret eden Erdoğan, ''Biz bu projeyi uygulayacağız. Her yıl ne olursa olsun 7, 8 milyon yavrumuza o sütü vereceğiz'' dedi.
     Projenin Hükümet'e maliyetinin 600 milyon TL civarında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ''Yolsuzlukların olduğu bir hükümet bunları yapamaz ve bunları Kılıçdaroğlu'nun kafası almaz. Sen hesap uzmanı olabilirsin ama sağlıkçı değilsin, tıp doktoru değilsin'' şeklinde konuştu. 

-''Gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir''-

 Süt dağıtımı sonrasında bazı çocuklarda ''rahatsızlık'' meydana geldiğini hatırlatan Erdoğan, ''Dikkat edin zehirlenme demiyorum, rahatsızlık diyorum. Olaya anında müdahale ettik. İlgili bakanlarımızla ve sağlık bakanımızla konuyu konuştuk. Bana zehirlenme olmadığını, sütten kaynaklanan bir olumsuzluk bulunmadığını, bazı çocukların süte karşı hassasiyetlerinin olabileceğini ifade ettiler. Biz bununla yetinmedik. Tıbbi, bilimsel araştırmaları, analizleri incelemeye aldık'' diye konuştu. 
     Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ayrı ayrı kurullar oluşturarak tüm illerden alınan süt örneklerini incelediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: 
     ''Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıldı. Bilimsel raporda yer alan ifade şu şekilde: 'Bugüne kadar örneklerin hiçbirinde hastalık yapıcı mikroorganizma ya da bakteri toksinine rastlanılmamıştır. Hastaneye başvuran çocuklarla ilgili olarak mevcut veriler, gıda zehirlenmesini düşündürmemektedir. Mevcut veriler ışığında uygulamanın kesintiye uğratılmasını veya durdurulmasını gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir.' 
     Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin paket sütte gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir. Hassasiyeti olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Bu zaten kutular üzerinde de yazıyor ve bu daha önce de anlatıldı. Öğretmenlerimiz, velilerimiz eğer çocuklarının süte hassasiyeti yoksa gönül rahatlığı içinde dağıttığımız sütü içsinler. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın.''
     Erdoğan, ''Süt aktır. AK Parti de oradan geliyor zaten. Süt temizdir. Süt üzerindeki, içindeki en küçük pisliği gösterecek kadar dahi beyazdır. Türkiye'de muhalefet çocuklara süt dağıtımını bile istismar edebilecek kadar çirkinleşmiş ama o ak süt, o temiz süt, o beyaz süt muhalefetin kirini apaçık ortaya koymuştur.''

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 00:47
Anahtar Kelimeler:
AK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ