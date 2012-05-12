AK Parti Trabzon İl Kongresi

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin süt paketinde, gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir pakete rastlanılmadığını belirterek, ''Hassasiyeti olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın'' diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Pelitli Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 4. Trabzon İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, okul sütü projesiyle ilgili son günlerde bazı spekülasyonlar yapıldığını söyledi.



''Biz özümüzle, sözümüzle aynıyız. İçi başka dışı başka değil. Çarkçılığı bilmeyiz; o işten de pek anlamayız'' diyen Erdoğan, ülke genelinde 7 milyon 200 bin çocuğa süt dağıtıldığını, süte alerjisi olan bazı çocukların rahatsızlandığını söyledi. Erdoğan, ''Fakat bu süreçte anamuhalefet partisi olsun, diğerleri olsun hop oturup hop kalktılar. Konuyu bildiklerinden, konuya hakim olduklarından değil. Bu sütlerle ilgili bir test yapsalar bunu araştırsalar, olayın çok daha farklı olduğunu göreceklerdi'' diye konuştu.

-''Süt tozunu biz içtik''-

Başbakan Erdoğan, ''Çocukların içtiği sütü istismar edecek kadar, böyle hassas konuda dahi istismar siyaseti yürütecek kadar sorumsuz bir siyaset var. Bunlar hayırlı hiçbir işin arkasında olmazlar'' ifadelerini kullandı.

Her gün 32 bin 600 okulda, 7 milyon 200 bin paket sütün öğrencilere ulaştırıldığını belirten Erdoğan, ''Bu, süt tozu değil ha sütten bahsediyorum. Süt tozu tarihte kaldı. Süt tozunu biz içtik ama biz çocuklarımıza süt tozu dağıtmıyoruz'' dedi.

-''Hesap uzmanı olabilirsin ama sağlıkçı değilsin''-

Uygulamayı çocukların süt içmesi için yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Süte hasret yavrularımız var. Gelişme çağında, en hassas çağlarında çocuklarımızın büyümesine katkı sağlamak için yapıyoruz'' diye konuştu.

Bu uygulamayla üretici, tüketici ve süt endüstrisindekilerin belli mevsimlerde yaşadıkları sıkıntıların da ortadan kalkacağına işaret eden Erdoğan, ''Biz bu projeyi uygulayacağız. Her yıl ne olursa olsun 7, 8 milyon yavrumuza o sütü vereceğiz'' dedi.

Projenin Hükümet'e maliyetinin 600 milyon TL civarında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ''Yolsuzlukların olduğu bir hükümet bunları yapamaz ve bunları Kılıçdaroğlu'nun kafası almaz. Sen hesap uzmanı olabilirsin ama sağlıkçı değilsin, tıp doktoru değilsin'' şeklinde konuştu.

-''Gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir''-

Süt dağıtımı sonrasında bazı çocuklarda ''rahatsızlık'' meydana geldiğini hatırlatan Erdoğan, ''Dikkat edin zehirlenme demiyorum, rahatsızlık diyorum. Olaya anında müdahale ettik. İlgili bakanlarımızla ve sağlık bakanımızla konuyu konuştuk. Bana zehirlenme olmadığını, sütten kaynaklanan bir olumsuzluk bulunmadığını, bazı çocukların süte karşı hassasiyetlerinin olabileceğini ifade ettiler. Biz bununla yetinmedik. Tıbbi, bilimsel araştırmaları, analizleri incelemeye aldık'' diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ayrı ayrı kurullar oluşturarak tüm illerden alınan süt örneklerini incelediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

''Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıldı. Bilimsel raporda yer alan ifade şu şekilde: 'Bugüne kadar örneklerin hiçbirinde hastalık yapıcı mikroorganizma ya da bakteri toksinine rastlanılmamıştır. Hastaneye başvuran çocuklarla ilgili olarak mevcut veriler, gıda zehirlenmesini düşündürmemektedir. Mevcut veriler ışığında uygulamanın kesintiye uğratılmasını veya durdurulmasını gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir.'

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 81 vilayette her gün dağıtılan 7 milyon 200 bin paket sütte gıda zehirlenmesine yol açacak tek bir paket süte rastlanılmış değildir. Hassasiyeti olmayan her çocuğumuz dağıttığımız sütü rahatlıkla içebilir ve içsin. Bu zaten kutular üzerinde de yazıyor ve bu daha önce de anlatıldı. Öğretmenlerimiz, velilerimiz eğer çocuklarının süte hassasiyeti yoksa gönül rahatlığı içinde dağıttığımız sütü içsinler. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın.''

Erdoğan, ''Süt aktır. AK Parti de oradan geliyor zaten. Süt temizdir. Süt üzerindeki, içindeki en küçük pisliği gösterecek kadar dahi beyazdır. Türkiye'de muhalefet çocuklara süt dağıtımını bile istismar edebilecek kadar çirkinleşmiş ama o ak süt, o temiz süt, o beyaz süt muhalefetin kirini apaçık ortaya koymuştur.''