'AK Parti teşkilatı yeni bir seçime de hazırdır'

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenenAK Parti Gençlik Kolları Vefa İftarı'nda yaptığı konuşmada, büyük hareketlerin, gelenek oluşturdukları sürece varlıklarını devam ettirebileceğini, tarihte kopuk kopuk gelen çok sayıda siyasi hareket olduğunu söyledi.

Bir siyasi hareketin varlığının ispatının süreklilik arz eden, nesiller arası geçişgenliğiyle ölçülebileceğini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti hareketi, tarihe atılan bir tohumun bugünkü fidanıdır ve bu fidan 14 yıl önce kurucu genel başkanımız ve bu hareketin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldığında, aslında daha önce bu tohumu atanların silsileleri içerisinde bugüne yansıyan 21. yüzyılın büyük bir siyasi hareketin de tohumları atılmış oldu."

Tüm illerde gençlerin AK Parti için çok çalıştığını hatta diğer siyasi partilere örnek teşkil ettiğini vurgulayan Davutoğlu, "AK Parti hareketi siyasi hareket olmadan önce bir ahlak hareketidir, bir erdem hareketidir. 2001'de yola çıkıldığında bu hareketin ilk adı, daha partileşmeden önceki adı 'Erdemliler Hareketi'ydi. Biz her zaman bu ahlaki özü muhafaza etmeye devam edeceğiz" dedi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şundan emin olunuz; eğer AK Parti hareketi, 2001'de çıkarken savunduğu değerlerden feragat etseydi, eğer AK Parti hareketi savunduğu ahlaki ilkeleri terk etseydi, eğer AK Parti hareketi tarihi duruşunu terk edip, Gazze'deki zulme sessiz kalsaydı, Mısır'daki diktaya sessiz kalsaydı, Suriye'deki mazlumlara kucak açmasaydı, bugün muhtemelen bütün o yabancı yayın organlarında AK Parti, övgülerle anılırdı"

"Milli iradenin gereğini yapacağız"

Başbakan Davutoğlu, diğer partiler içinde yaşanan tartışmalar, küçük mevki kavgaları göz önüne getirildiğinde hep birlikte tohumu atılan AK Parti'nin gençlik hareketlerinden bu yana, AK Parti'nin ne kadar sağlam bir duruş içinde olduğunun görülebileceğini bildirdi.

Yürüdükleri yolda kararlılık ve azim vurgusu yapan Davutoğlu, şöyle devam etti:

" AK Parti hareketinin en büyük başarısı, en büyük devrimi, başta gençler olmak üzere bütün bir toplumda büyük bir özgüven inşa etmiş olmasıydı. Şimdi bizim özgüvenimizi sarsmak istiyorlar, ülke olarak. Türkiye'de de çevredeki krizlere benzer hükümetsizlikten kaynaklanan ya da zayıf hükümetlerden kaynaklanan, Yunanistan'da ve diğer ülkelerde gözlenen ekonomik krizler ya da siyasi krizlerden medet umanlar var. Biz de burada diyoruz ki, 'Biz bu ülkeyi bir an dahi hükümetsiz bırakmamak için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz.' Biz burada diyoruz ki, 'Milli iradeye saygılı olacağız ve bu milli iradenin gereğini yapacağız.' Fakat bütün bu çabaları gösterdikten sonra eğer tekrar milli iradeye başvurmak gerekirse işte gençler birlikte, gençlik kollarıyla birlikteAK Parti teşkilatları dimdik ayaktadır ve yeni bir seçime de hazırdır."

"Türkiye'nin her köşesini birbirine bağlamaya kararlıyız"

Bu andan itibaren, bütün Türkiye'de gençlik hareketi bağlamında çok büyük bir seferberlik başlatacaklarına dikkati çeken Davutoğlu, herkese geldikleri memleketlere selam götürmelerini istedi.

Özellikle doğu ve güneydoğudaki illere iletilmesi için de Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri Türkiye'nin doğusunda, batısında doğan gençleri karşı karşıya getirmek için tuzak kuruyor olabilir. Birileri seçime bir taraftan girip demokrasi sözcüğünü yapmakla birlikte, diğer taraftan terör örgütüyle birlikte şiddetin ve her türlü baskının aracı olabilir. Biz bir muhabbet hareketi olarak Türkiye'nin her köşesini birbirine bağlamaya kararlıyız ve Türkiye'de silahlar, terör ve şiddet, tümüyle ortadan kalkmadıkça da bu mücadeleyi sürdürmeye de kararlıyız. Kimse Türkiye'nin gençlerini birbirine düşürerek tekrar kardeş kavgası çıkarmanın hesabı içinde olmamalıdır. Bizim için, AK Parti hareketi için bir muhasebe bir yeni inşa ve ihya dönemi başlamışsa bütün siyasi partiler de kendi muhasebelerini yapmak durumundadır."