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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz." dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Biz, Türkiye'nin gündeminin asla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları, iftiraları, hakaretleri ve zehirli dili tarafından teslim alınmasını istemiyoruz." dedi.

"Düzenlemeler vatandaşımızın özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerine dönük bir kısıtlama içermeyecektir"

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Sınır güvenliğimizin ne kadar önemli olduğunu, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, PKK'nın, PYD'nin Türkiye'ye dönük saldırılarını biliyoruz. Bu durumda tabii ki Türkiye, demokrasisinin güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak için bazı düzenlemeler yapacaktır ama bu düzenlemeler kesinlikle vatandaşımızın özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerine dönük bir kısıtlama içermeyecektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAk Parti SözcüsüPKKFETÖ
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