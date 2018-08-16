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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde müzakereye açık bir noktada durmaktadır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde müzakereye açık bir noktada durmaktadır." dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:17
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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta büyük kongresini yapacağı hatırlatılarak parti yönetiminde değişim olup olmayacağına yönelik değerlendirmesi sorulan Ünal, "AK Parti'nin bugüne kadar kongrelerinde yenilenme kriterlerine baktığımızda aslında bu kongrede neler olacağı aşağı yukarı kendisini gösterir. Bunlar daha çok parti üst kurullarının ve tabii ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiridir." ifadesini kullandı.

Ünal, AK Parti'de siyaset yapanların, siyaseti bir makam ve mevki olarak değil bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak "Bizim görev yerlerimizde, sorumluluk alanlarımızda değişiklikler olur, bu değişiklikler siyaseten ayrılma anlamına gelmez'." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşananlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Ünal, şöyle konuştu:

"Bu durumu ABD'nin kendisi olarak görmemek lazım. ABD yönetiminin, şu anda ABD'yi yönetenlerin içine düştüğü bir kafa karışıklığı ve akıl tutulması olarak görmek lazım. Çünkü ABD bu değil. Şunu da doğru görmek lazım, evangelist ve siyonist bir aklın ABD'nin gücünü kullanmasının onlar için bir bedeli olacak. Birtakım inançlarının dayatmasını yönetimde olanlar ABD'nin gücünü kullanarak eğer dünyanın bir diğer tarafındaki bir papazla ilgili stratejik ortaklığı, NATO müttefikliğini tehlikeye atarak böylesine sorumsuz bir pozisyona giriyorlarsa bu, ABD açısından da onlara yani yönetimde olanlara bir fatura çıkaracak."

ABD'nin Türkiye'ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatını geçici olarak durdurması kararına ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"Türkiye-ABD ilişkileri çok hızlı bir şekilde rasyonel bir zemine taşınmalıdır. Türkiye, ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde müzakereye açık bir noktada durmaktadır. Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz. İçlerinde yaşadıkları bu sorun Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye öncelikli olarak kendi dış politikasını ve ABD ile olan ilişkisini son derece onurlu bir şekilde ve yüce Türk milletinin hassasiyetlerini ve uluslar arası alanda temsiliyeti ile onurunu koruyarak yoluna devam edecek."

Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırımı

Katar'ın Türkiye'ye yapacağı 15 milyar dolarlık yatırım paketinin sorulması üzerine Ünal, "Katar'ın Türkiye'nin yanında olması işte bu hukukun, bu kardeşliğin bir gereğiydi. Katar bu kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Hem Katar hem de Katar Emiri'ne bu anlamda kardeşliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dün bir açıklama yapıldı, TL kalmadı. Çünkü ellerindeki bütün dolarları TL'ye çevirdiler, TL aldılar güçlendirmek için. Sembolik de olsa bu bir kardeşlik mesajıydı. Bu çok kıymetli." ifadesini kullandı. 

AA

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