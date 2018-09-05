Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92669
ALTIN
255.834
DOLAR
6.6649
STERLİN
8.5466
EURO
7.7197
Çay ihracatı kazandırıyor
Çay ihracatı kazandırıyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
Deniz Tekin, Çözülmezliğiyle Başarılı
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı

AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:48
0 Okunma
AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantı, Eliz Termal Otel'de düzenlenecek.

Toplantı, bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılımıyla 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kampta, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi planlanıyor.

AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı geçen yıl 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da düzenlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiKızılcahamamEliz Termal Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna heyetini kabul etti
Aşık Veysel'in torunu İYİ Parti'den istifa etti
Aşık Veysel'in torunu İYİ Parti'den istifa etti
"Sivas Kongresi ruhunun herkese rehber olması gerekiyor"
"Sivas Kongresi ruhunun herkese rehber olması gerekiyor"
"Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği temel yapı taşımız"
"Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği temel yapı taşımız"
"Gündemimizde kesinlikle ittifak yok"
"Gündemimizde kesinlikle ittifak yok"
CHP'den eğitim sistemini yeniden yapılandırma önerisi
CHP'den eğitim sistemini yeniden yapılandırma önerisi
Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı
Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü'nü kutladı
CHP'den soru önergeleri için Yıldırım'a çağrı
CHP'den soru önergeleri için Yıldırım'a çağrı
CHP'den 'öbek örgütlenme' modeli
CHP'den 'öbek örgütlenme' modeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ