AK Parti'nin Düzce Belediye Başkan adayı Dursun Ay oldu

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in istifasının ardından yeni başkanın seçilmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı.

Belediye Meclisi Başkan Vekili Salih Keskinli, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni başkanın seçilmesi için olağanüstü toplandıklarını belirterek, parti gruplarına adaylarını sordu.

Bunun üzerine AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Küçük adaylarının Dursun Ay olduğunu söyledi. MHP grubunun aday çıkartmadıklarını beyan etmesi üzerine oylamaya geçildi.

Seçimde 21 AK Parti, 10 MHP meclis üyesi oy kullanacak.