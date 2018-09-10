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AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:08
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AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 14.50'de başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme KuruluMYKAK PartiRecep Tayyip Erdoğan
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