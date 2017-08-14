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AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:25
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AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.12'de başladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAk Parti MykAK Parti MYK ToplandıRecep Tayyip Erdoğan
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