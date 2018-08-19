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AK Parti MYK'da devir teslim

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrasında belirlenen yeni MYK üyelerinin devir teslim töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti MYK'da devir teslim

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrasında belirlenen yeni MYK üyelerinin devir teslim töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:17
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AK Parti MYK'da devir teslim

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Lütfi Elvan, görevi Cevdet Yılmaz'dan devraldı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrasında belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin devir teslim töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Lütfi Elvan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cevdet Yılmaz'dan 2,5 yıl önce Kalkınma Bakanlığı'nı devraldığını, bugün de kendisinden Ekonomi İşleri Genel Başkanlığı'nı devralmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti.

Görevi Lütfi Elvan'a devreden Cevdet Yılmaz da dün AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin partiye yakışır bir şekilde gerçekleştirildiğini ve kuruluş yıl dönümünün de bir anlamda kutlandığını kaydetti.

"Kongre ile partimiz yenilenme ve dinamizm ile çalışmalarını devam ettirecek." diyen Yılmaz, kongrenin Türkiye, bölge coğrafyası ve bütün insanlık için hayırlı olması dileğinde bulunarak, milletten aldıkları güçle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"İstihdamın kuvvetlendirilmesi için çalışacağız"

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığına getirilen Fatma Betül Sayan Kaya ise görevini Öznur Çalık'tan devraldı.

Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini en iyi şekilde yürütmek için çalışacağını belirtti.

Öznur Çalık da görevini yaparken çok çalıştığını ifade ederek, kendilerine bu görevleri layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Adalet ve hakkın üzerine kurulmuş her çalışmanın toplumda değeri var"

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığına getirilen Leyla Şahin Usta görevini Ravza Kavakcı'dan devraldı.

Leyla Şahin Usta, Başkan Erdoğan'a kendisini bu göreve layık görmesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Görevini Usta'ya devreden Kavakcı, ekip olarak gece gündüz Başkan Erdoğan'ın hızına yetişmek için uğraştıklarını ve bu şekilde de çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MYKAK PartiAK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi
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