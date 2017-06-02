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AK Parti MYK 6 Haziran'da toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti MYK 6 Haziran'da toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak

02 Haziran 2017 Cuma 14:04
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AK Parti MYK 6 Haziran'da toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 6 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, 29 Mayıs'ta yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen MYK'nın ilk toplantısı 6 Haziran'da yapılacak.

Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkanvekili olarak yer alacağı toplantıya, yeni MYK üyeleri Mahir Ünal, Hamza Dağ ile Ravza Kavakçı Kan ilk kez katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme KuruluAK PartiRecep Tayyip Erdoğan
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