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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

24 Kasım 2017 Cuma 16:13
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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.00'da başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMkykRecep Tayyip Erdoğan
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