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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 16:21
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AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.00'da başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMkykRecep Tayyip Erdoğan
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