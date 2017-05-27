AK Parti MKYK Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
AA
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.
AA