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AK Parti MKYK Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AK Parti MKYK Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:09
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AK Parti MKYK Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAK Parti Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu
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