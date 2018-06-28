AK Parti-MHP İttifakı Doğu ve Güneydoğu'da kazandırdı

DİYARBAKIR

Türk halkının sandık başına gittiği 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti oylarında düşüş görüleceği iddialarının aksine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "Cumhur İttifakı"nda yer alan partilerin oyu yükseldi, HDP'nin oyu düştü.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 Kasım 2015'teki seçime oranla "Cumhur İttifakı" partileri AK Parti ve MHP'nin oyu artarken, HDP'nin oyu düşüş görüldü.

Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin 1 Kasım 2015'teki seçime oranla 24 Haziran'daki seçimde oy oranı Siirt'te yüzde 36,7'den yüzde 38,97'ye, Mardin'de yüzde 28,5'ten yüzde 30,42'ye, Şırnak'ta yüzde 11,1'den yüzde 18,19'a, Tunceli'de yüzde 11,7'den yüzde 14,70'e, Van'da yüzde 30,74'ten yüzde 31,77'ye, Bitlis'te yüzde 44,14'ten yüzde 44,82'ye, Hakkari'de yüzde 13,79'dan yüzde 20,07'ye, Ağrı'da yüzde 26,9'dan yüzde 28,81'e yükseldi.

MHP'nin oy oranı ise Gaziantep'te yüzde 9,56'dan yüzde 12,67'ye, Adıyaman'da yüzde 2,96'dan yüzde 9,15'e, Şanlıurfa'da yüzde 2,75'ten yüzde 9,28'e, Diyarbakır'da yüzde 0,64'ten yüzde 1,20'ye, Batman'da yüzde 0,64'ten yüzde 1'e, Van'da 1,30'dan yüzde 3,08'e, Bitlis'te yüzde 2,08'den 4,08'e, Muş'ta yüzde 1,44'ten 3,74'e ve Hakkari'de ise yüzde 1,59'dan 3,70'e çıktı.

HDP'nin oyu geriledi

HDP'nin 1 Kasım 2015'teki seçime oranla 24 Haziran'daki seçimde Diyarbakır'da oy oranı yüzde 72,8'den yüzde 65,54'e, Siirt'te 58,3'ten 51,07'ye, Batman'da 68,2'den 62,07'ye, Mardin'de 68,4'ten 59,28'e, Şırnak'ta yüzde 85,5'ten yüzde 70,24'e, Tunceli'de yüzde 55,9'dan yüzde 51,03'e, Iğdır'da yüzde 52,6'dan yüzde 44,23'e, Van'da yüzde 65,5'ten yüzde 59,32'ye, Bitlis'te yüzde 48,60'dan yüzde 42,54'e, Muş'ta yüzde 60,63'ten yüzde 54,48'e, Hakkari'de yüzde 81,96'dan yüzde 70,17'ye, Ağrı'da yüzde 68,1'den yüzde 62,33'e düştü.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi söylemleri kaygıları giderdi"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi Başkanı Suat Özdemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarının yoğun yaşandığı Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Van ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu çok sayıdaki ilde HDP'nin oyunun 1 Kasım 2015'teki seçime oranla azaldığını belirtti.

Seçim öncesinde bazı kesimlerin MHP ile ittifak yapması dolayısıyla AK Parti'nin Kürt seçmenlerden oy kaybedeceği yönünde görüş bildirdiğini anlatan Özdemir, "Çok sayıda kişi bu kaygıyı taşıyordu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi söylemleri bu kaygıları giderdi. Bunun sonucunda beklentinin aksine AK Parti'nin oyu yükseldi. Bölgedeki seçmen AK Parti'yi liman olarak görüyor." dedi.

"Bölge halkı tuzağa düşmedi"

İHH Mardin Temsilcisi Mehmet Timurağaoğlu da seçim öncesi ortaya atılan iddianın medya üzerinden bölge halkını yönlendirme çabası olduğunu işaret ederek, "Seçmeni yönlendirmek istediler ancak bölge halkı bunu yönlendirmeyi gördü, tuzağa düşmedi. Kürtler ile MHP arasında sıkıntı yok. MHP'den milletvekili olup köy köy gezip oy isteyenler oldu. Bu çalışma sonucunda oyu yükseldi." diye konuştu.

"Halkta karşılık bulmadı"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak da MHP ile ittifakın AK Parti'ye oy kaybettireceğine ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Böyle bir kaygıyı ben hiç yaşamadığım gibi halktan da böyle düşünce duymadım. Kasıtlı olarak ortaya atılıp, medyada dile getirildi. Bu iddia halkta karşılık bulmadı aksine AK Parti'nin oyu yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Devletin güvenliği sağlayamadığı dönemler geride kaldı"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp da Kürtlerin, AK Parti ile MHP ittifakına destek verdiğini, HDP'ye uyarıda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Devletin güvenliği sağlayamadığı dönemler geride kaldı. Bu seçimlerde iyi çalıştık, köy köy gezdik. Aldığımız 12 bin oyun büyük bölümü iddia edildiği gibi güvenlik güçlerimizden değil, bölge halkından geldi. Oylarımızı 2,5 kat artırdık. Kimse ülkenin bölünmesini, parçalanmasını istemiyor. Bölge insanı da ülkenin bölünmesine karşı olduğunu oylarıyla okkalı bir cevap verdi."