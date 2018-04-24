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'AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir'

AK Parti İstanbul Milletvekili Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir" dedi.

'AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir'

AK Parti İstanbul Milletvekili Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 16:01
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'AK Parti'liler için Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir'

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında bazı AK Parti'li kadın milletvekilleriyle yaşadığı diyaloğu kınadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, "20 Temmuz'da Meclise darbe yapıldığı" iddiasına değinen Metiner, "15 Temmuz darbesi için 'kontrollü darbe' diyen Bay Kemal'in, 20 Temmuz'da Meclise darbe yapıldığı iddiası TBMM'nin şahsında milli iradeye karşı yapılmış çok büyük bir edepsizlik örneğidir, saygısızlıktır." diye konuştu.

Meclisin çalışmalarını sürdürdüğünü ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Belli ki Atlantik ötesinden gelen talimatla FETÖ şemsiyesi altında bir araya getirilen unsurların, Kılıçdaroğlu'nun da iteklemesiyle yeni bir hamle yapacağı anlaşılıyor. FETÖ şemsiyesi altında yeni bir blok oluşturuluyor. Bu blokun 24 Haziran'da milletimiz tarafından nasıl sandığa gömüldüğünü herkes görecektir. Eski Türkiye artıklarının, FETÖ şemsiyesi altında Atlantik ötesinden gelen bir talimatla bir araya gelmiş olmasından asla rahatsızlık duymuyoruz. Tam tersine büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kimin FETÖ'nün siyasi ayağı olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım hakkındaki iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Metiner, Özel'in sözlerinin tümünün yalan olduğunu söyledi.

Özel'in ifadelerinin iftira ve FETÖ'nün ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik bir algı operasyonu olduğunu belirten Metiner, Özel'e, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin istediği televizyon kanalında tartışma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mangal gibi yüreği olduğunu belirten Metiner, "Bizim liderimiz, senin liderin gibi tankları gördüğünde Bakırköy Belediye Başkanının evine sığınmadı, oradan çayını, kahvesini içerek gelişmeleri izlemedi." ifadesini kullandı.

Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik şunları söyledi:

"Bak seni buradan uyarıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. Bizim partimizin sadece ve yalnızca Genel Başkanı değildir. AK Parti'liler için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir. Bir daha sakın ola ki o dilini, parmağını Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanırken edepli, dikkatli olasın. Yoksa o senin dilini de bükmesini biliriz, o hayasızca uzattığın parmakları da bükmesini biliriz. Bunu bir tehdit olarak algılama. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tehdit dili kullandığını söylüyorsun. Sen kimsin ki Cumhurbaşkanımız sana karşı tehdit kullansın. Sen kimsin? Siyasi bir cüceden başka nesin? Ağzı bozuk, müptezel, edep yoksunu bir siyasi cüceden başka nesin ki Cumhurbaşkanı seni muhatap alsın? O yüzden seni uyarıyoruz. Siyaseti bu kadar çok çirkefleştirme, düzeysizleştirme."

Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken üslubuna ve kullandığı dile dikkat etmesi çağrısında bulunan Metiner, "Bunu bir tehdit olarak algılıyorsan, bu senin acziyetindir. Anladığın dilden konuşmasını biliriz. Sana anladığın dilden ders vermesini biliriz. Hangi dilden anlıyorsan bundan sonra seninle o dilden konuşacağız ve hak ettiğin dersi de bizden alacaksın. Bu bir tehdit değildir, bir tekliftir. Eğer anlarsan senin için de yararlı bir tekliftir. Ama bunu tehdit olarak algılarsan bu senin bileceğin bir şey. Biz kaba kuvvete, şiddete karşıyız. Ama Cumhurbaşkanımıza hayasızca yöneltilen hiçbir girişimi de hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiFETÖKemal Kılıçdaroğlu
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