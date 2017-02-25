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AK Parti kampanya tanıtım toplantısına hazırlanıyor

Başkentte, AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısı için bazı noktalarda yeni güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti kampanya tanıtım toplantısına hazırlanıyor

Başkentte, AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısı için bazı noktalarda yeni güvenlik önlemleri alındı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 11:02
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AK Parti kampanya tanıtım toplantısına hazırlanıyor

AK Parti'nin halk oylaması kampanya tanıtım toplantısı için bazı noktalarda yeni güvenlik önlemleri alındı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda bugün saat 11.00'de başlayacak "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı" hazırlıkları için görevliler çalışmalarını gece de sürdürdü.

Bu kapsamda, dün saat 23.00'ten itibaren Kazım Karabekir, Hipodrum ve Cumhuriyet caddeleri ile Talatpaşa Bulvarı'nın salona çıkan noktaları iş makineleri de kullanılarak trafiğe kapatıldı. Spor salonuna çıkan yollar AK Parti bayraklarıyla donatıldı, "Evet" yazılı balonlar da asıldı.

Spor salonu çevresinde çok sayıda polis görev yapıyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı toplantıya 123 yabancı misyon şefinin davet edildiği duyurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiHalk OylamasıUmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
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