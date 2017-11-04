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"AK Parti hükümetleri hiç bir zaman milleti mahcup etmedi"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla Kemaliye İlçe Meydanı'nda düzenlenen Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"AK Parti hükümetleri hiç bir zaman milleti mahcup etmedi"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Başbakan Yıldırım'ın katılımıyla Kemaliye İlçe Meydanı'nda düzenlenen Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:14
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"AK Parti hükümetleri hiç bir zaman milleti mahcup etmedi"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti hükümetlerinin hiç bir zaman milleti mahcup etmediğini belirterek, "Sadece size, 80 milyona değil, coğrafyamıza hizmet ettikleri gibi mazlumlara ve mağdurlara da hizmet edecekler. Onların da dertleriyle dertlenecekler, onların da geleceklerini karartmak isteyenlere inat onların da elinden tutacaklar. İnşallah bu kutlu yürüyüş sonsuza kadar devam edecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Kemaliye İlçe Meydanı'nda düzenlenen Kemaliye-Dutluca Yolu Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Arslan, bölge için öneme sahip olan yolun temelini atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yolun hayırlı olması temennisinde bulunan Arslan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve onun yol arkadaşı Başbakanımız Binali Yıldırım ile bu işleri yaparken, bu ekibin içerisinde yer alırken, dağları delmek, yolları aşmak, hendeklerden geçmek, elbette ki bizim de sevdamız, gururumuz ve onurumuzdur. Ülkenin her yerinde olduğu gibi Sayın Başbakanımızın izinden yol açıyoruz, tünel, köprü, viyadük yapıyoruz. Amaç sizlerin hayatını kolaylaştırmak, sizin yaşam konforunuzu arttırmaktır. Biz Başbakanımızla sizin hizmetlerinizi bir bir görürken, bu ülkeyi erişir, ulaşır hale getirirken hiç şüpheniz olmasın ki, insanımızın yaşam konforunu arttırıyoruz. Ama ülkemizin ekonomisinin lokomotif sektörü olan bu bakanlıkta 81 ilde, Kemaliye'de yapacağımız gibi Erzincan'da yaptığımız gibi projeleri yapıyoruz. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz."

"Bakü-Tiflis-Kars Projesi'nin gururunu yaşıyoruz"

Arslan, geçen hafta Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin hayata geçtiğini anımsatarak, projede dahilinde ilk seferi de yaptıklarını anlattı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu asrın projesi olarak gördüklerini aktaran Arslan, "İsmine bakarsanız çok büyük olmayabilir, parasına bakarsanız çok çok büyük olmayabilir ama hiç şüpheniz olmasın ki Sayın Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde çok önemsediği, 'dünyaya hizmet edecek' dediği bir projeyi açmanın, hizmete sokmanın ve Bakü'den kalkan trenin bugün tahıl yüküyle Mersin'e ulaşmış olmasının gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bize yaşatan Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanAK Parti
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