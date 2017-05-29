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'AK Parti grup toplantısında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi halinde yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda "AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla konuşacağını bildirdi.

'AK Parti grup toplantısında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi halinde yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda "AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla konuşacağını bildirdi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:56
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'AK Parti grup toplantısında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılan 3. Olağanüstü Kongre'de, AK Parti Genel Başkanı seçildiğini hatırlatan Elitaş, bugün de MKYK ile ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

Erdoğan başkanlığında toplanacak MKYK'da MYK seçiminin de gerçekleşeceğini ifade eden Elitaş, hayırlı olmasını diledi.

Yarın yapılacak AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşup konuşmayacağına ilişkin soru üzerine Elitaş, "Yarınki grup toplantısında uygun görürlerse sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuşma hakkı zaten her zaman mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar." diye konuştu.

"PYD ve PKK birbirinden ayrılmaz bir bütündür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise AK Parti için yeni bir dönem olduğunu belirterek, bu yeni dönemin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar AK Parti'nin Genel Başkanı olmasının hem AK Parti hem millet hem de siyaset sahası için yeni ufuklar açacağını dile getiren Eker, "Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

CHP'nin "PYD, PKK ile arasına mesafe koyarsa diyalog olabilir" şeklinde bir öneri getirdiğinin hatırlatılması üzerine Eker, "PYD ve PKK birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Dünya alem biliyor ki PYD, PKK'nın Suriye toprakları içerisinde konumlanmış, örgütlenmiş, faaliyet gösteren bir terör örgütüdür. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bunu hala öğrenmemişse, onu da milletimizin takdirine bırakıyorum." diye cevap verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMustafa ElitaşMkykCumhurbaşkanı Erdoğan
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