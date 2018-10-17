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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Parlamento artık daha etkin

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Parlamento artık daha etkin

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:32
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Parlamento artık daha etkin

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrasında artık kanunların, sadece milletvekillerinin teklifleriyle yapıldığını ifade etti.

Milletvekillerinin yasa teklifinin sunumundan, komisyon ve Genel Kurul'a kadar tüm aşamalarda aktif olduklarına dikkati çeken Muş, "Milletvekilleri aktif bir şekilde yasama faaliyetleri içerisinde yer almakta." ifadelerini kullandı.

"Parlamentonun eskisi kadar etkin olmadığı." şeklindeki eleştirilerin referandum öncesinden beri sürekli gündeme getirildiğini ve bunun doğru olmadığını dile getiren Muş, "Bu bilgi kirliliği üzerinde halen ısrar ediyorlar. Kanun yapma tekeli sadece TBMM'nindir. Bunun haricinde hiç kimse Türkiye'de kanun yapamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri de kanunlarda değişiklik yapamaz, kanunları değiştiremez. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili düzenleme yapamazlar. Dolayısıyla kanunla düzenlenmiş bir alanı CBK ile değiştiremezler. Bu tekel sadece parlamentonun elindedir. TBMM, hiç olmadığı kadar şu an yasama ve denetim faaliyetlerinde çok daha etkin bir durumda." şeklinde konuştu.

"Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır"

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanacak tek teklifin Merkezi Yönetim Bütçesi olduğuna işaret eden Muş, bu teklifin de TBMM'nin önüne geleceğini ve Meclisin karara bağlayacağını söyledi.

Bütçenin bugün Meclise gelmesini beklediklerini bildiren Muş, Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildikten sonra aralık ayında Genel Kurul'da görüşmelerin tamamlanacağını vurguladı.

Kanun tekliflerinin komisyonlara geç havale edildiği yönündeki eleştirilerle ilgili de Meclis Başkanlığınca açıklama yapıldığını hatırlatan Muş, tekliflerin sırası geldikçe komisyonlara gönderdiğini, gündeme alıp almamaya da komisyonların karar verdiğini belirtti.

Muş, "Yeni sistem, Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacaktır. Hep beraber bu kazanımları yaşayacağız, göreceğiz. Hızlı karar alma mekanizmasından tutun da siyasi istikrara kadar pek çok alanda bunun faydalarını göreceğiz. Bazı eleştiri ve bilgi kirliklerine de katılmıyorum. Parlamento artık çok daha fazla etkin durumda." dedi.

"Yeni tüzüğe ihtiyaç var"

TBMM İçtüzüğünün, muhalefet şehri olmadan komisyonda kabul edildiğini ve Genel Kuruldan mutabakatla geçtiğini belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçtüzükteki değişiklikle yeni sisteme adaptasyon sağlandı. Şu an bu tüzük kabul edildi. Yeni baştan, sıfır, yeni sisteme uygun, yeni bir tüzük yazalım gibi bir ihtiyacın olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir ihtiyaç var ama buna diğer partilerin de katkı sunması gerekir. Onlar da katkı sunarsa hep beraber yeni bir İçtüzük kaleme alabiliriz. Çünkü şu anki tüzüğümüz pek çok değişiklikle bugünlere geldi. Sıfırdan yeni bir tüzük yazabilir miyiz? Yazabiliriz, biz buna istekli ve arzuluyuz. Ama şu an itibarıyla yeni sisteme uyum ile alakalı yaptığımız değişiklik sistemin çalışması noktasında eksiklikler aşmış durumda. Şu an bir sorun görünmüyor. Ama yeni bir İçtüzük yapma konusunda biz istekliyiz, diğer partiler bu noktada katkı sunarlarsa hep beraber bunu hayata geçirebiliriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet MuşCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
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