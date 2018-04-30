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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Seçim sürecine milletvekili kiralamayla başlayan Kılıçdaroğlu’nun senaryoları tek tek çökünce işi Cumhurbaşkanımıza hakaret etme çirkinliğine kadar getirmiştir. Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Seçim sürecine milletvekili kiralamayla başlayan Kılıçdaroğlu’nun senaryoları tek tek çökünce işi Cumhurbaşkanımıza hakaret etme çirkinliğine kadar getirmiştir. Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, “ben namusuma şerefime düşkün bir insanım onun gibi değilim” sözlerine ilişkin, "tam bir ahlaksızlık" ifadesini kullandı. 

"Ancak utanmaz ve hayasız bir insanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik böyle çirkin ifadeler kullanabileceğini" belirten Muş, "Bu çirkin ifadeleri rahat bir şekilde sürekli tekrarlayan Kılıçdaroğlu için belli ki 'namus ve şeref' gibi değerler bir anlam ifade etmemektedir." diye konuştu.

Muş, "Bir kasetle genel başkan olan birinin ağzından namus ve şeref ifadelerini düşürmemesi de ayrı bir ruh halini yansıtmaktadır. Biz onun içine düştüğü bu çukur seviyesine inmeyeceğiz. Bu utanmaz ve ahlaksız dili kullanmayacağız. Kendisini edebe ve terbiyeye davet edeceğiz fakat biliyoruz ki bu değerlerden zerre nasibini almadığı için o yine bildiğini okuyacaktır. Seçim sürecine milletvekili kiralamayla başlayan Kılıçdaroğlu’nun senaryoları tek tek çökünce işi Cumhurbaşkanımıza hakaret etme çirkinliğine kadar getirmiştir. Esasen Kılıçdaroğlu kıvranıyor. Kendisine yapılan 'Hodri meydan, seçimde aday ol. Haydi çık karşıma' çağrısına cevap verecek yüreği olmadığı için hakaret yoluna tevessül ediyor." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMehmet MuşKemal Kılıçdaroğlu
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