Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733
Yanıkta en etkili ilk yardım
Yanıkta en etkili ilk yardım
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası

AK Parti Grubunda seçim yapıldı

AK Parti Grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile grup yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

AK Parti Grubunda seçim yapıldı

AK Parti Grup toplantısında, TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile grup yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:35
0 Okunma
AK Parti Grubunda seçim yapıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında gerçekleştirilen basına kapalı grup toplantısında, Başkanlık Divanında AK Parti'ye düşen üyelikler ile Grup Yönetim Kurulu, Grup Disiplin Kurulu ve Grup Denetçiliği seçimi yapıldı.

Buna göre, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanvekili olurken Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İstanbul milletvekilleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz TBMM Katip Üyeleri olarak seçildi.

TBMM İdare Amirleri de Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan olarak belirlendi.

Grup Yönetim Kurulu

Kapalı Grup Toplantısında, AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeleri de Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Isparta Milletvekili Recep Özel, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Trabzon Milletvekili Salih Cora oldu.

Grup Disiplin Kurulu üyeleri ise Bursa Milletvekili Osman Mesten, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer oldu.

Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Grup Denetçileri olarak belirlendi.

AK Parti'nin yanı sıra CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, Başkanlık Divanında partilerine düşen üyelikler için belirlediği isimler ile ihtisas komisyonlarındaki milletvekillerinin isimleri Genel Kurulda okunarak milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Daha sonra ihtisas komisyonları, en yaşlı üye başkanlığında toplanarak; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAK Parti Grup Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'den Akşener'e suç duyurusu
MHP'den Akşener'e suç duyurusu
CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı
CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı
AK Parti Grubu basına kapalı toplanacak
AK Parti Grubu basına kapalı toplanacak
OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak
OHAL uygulaması bir kaç güne sona ermiş olacak
Darbelerin panzehiri demokrasidir
Darbelerin panzehiri demokrasidir
"Yeni sistemde işlerimiz yürüyecek"
"Yeni sistemde işlerimiz yürüyecek"
Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP'li Özel: Demokrasi zaferi yazdık
CHP'li Özel: Demokrasi zaferi yazdık
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ