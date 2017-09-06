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AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:52
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AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN

AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü, son yolculuğuna uğurlandı.

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren 46 yaşındaki Tütüncü'nün cenazesi, Hacı Miktat Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına , Tütüncü'nün yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Denizli Valisi Hasan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri camiye gelişinde Tütüncü'nün eşi Emine, çocukları Kübra ve Hüseyin Kağan, annesi Ayşe Tütüncü ile diğer yakınlarına taziyelerini iletti.

Giresunspor Kulübü İkinci Başkanlığı görevini de yürüten Tütüncü'nün cenaze namazına Giresunspor heyeti de katıldı. Giresunspor Başkanı Mustafa Bozdağ, Teknik Direktör Metin Diyadin ile futbolcular, Tütüncü ailesine taziyelerini sundu. Tütüncü'nün tabutuna, yöneticisi olduğu Giresunspor forması bırakıldı.

Tütüncü'nün öğle vakti kılınan cenaze namazında, Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Canikli, Tütüncü'nün oğlu Hüseyin Kağan ile saf tuttu. Cenaze namazı sırasında Bakan Canikli'nin duygulandığı gözlendi.

Namazın ardından Başbakan Yıldırım ve Canikli'nin bir süre omuz vererek taşıdıkları Tütüncü'nün tabutu, cenaze arabasına alındı.

Cenaze töreni boyunca Tütüncü'nün annesi Ayşe ve eşi Emine Tütüncü'nün yanında duran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, kendilerini teskin etmeye çalıştı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü'nün naaşı, daha sonra Yeni Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Hasan Ali Tütüncü kimdir?

1 Ocak 1971 Giresun'da doğan Tütüncü, Giresun Üniversitesi Makine Bölümünü bitirdi. Tütüncü, 2001'de üye olduğu AK Parti'de 2006-2012 yıllarında çeşitli dönemlerde il başkan yardımcılığı, tanıtım medya başkanlığı ve siyasi hukuki işler başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012-2014 yıllarında merkez ilçe siyasi ve hukuki işler başkanlığını yürüten Tütüncü, 14 Şubat 2015'te yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde Giresun İl Başkanlığına seçildi.

Giresunspor Kulübü İkinci Başkanlığı ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığını da yürüten Tütüncü, kurumsal firmanın işletmecisi olarak ticaretle uğraşıyordu.

Evli ve iki çocuk babası olan Tütüncü, yaklaşık 15 aydır pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Giresun İl BaşkanıTütüncüCenaze
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