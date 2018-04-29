Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat

AK Parti, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak

AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacak.

AK Parti, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak

AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacak.

29 Nisan 2018 Pazar 13:23
0 Okunma
AK Parti, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak

TBMM

AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta, 1 Mayıs Salı gününün, Emek ve Dayanışma Günü tatili olması nedeniyle toplanmayacak.

20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı görüşülecek

2 Mayıs Çarşamba günü mesaisine başlayacak olan Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı görüşülecek.

Tasarıyla; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ayrıca; Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Tasarıyla, bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor.

Uludağ Üniversitesinin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi", Cumhuriyet Üniversitesinin adı "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi", Adnan Menderes Üniversitesinin adı "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi", Dumlupınar Üniversitesinin adı "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Okan Üniversitesinin adı "İstanbul Okan Üniversitesi", Namık Kemal Üniversitesinin adı "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi", Ahi Evran Üniversitesinin adı "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi", Mehmet Akif Üniversitesinin adı "Burdur Mehmet Akif Üniversitesi", Erzincan Üniversitesinin adı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi", Bozok Üniversitesinin adı "Yozgat Bozok Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.

Ankara'da kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne; Gazi Üniversitesine ait Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak.

AK Parti Cumhurbaşkanı adayı için karar alacak

AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı alınacak. 

Erdoğan'ı AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasıyla aday göstermek isteyen AK Parti Grubu, milletvekillerinin imzasını almaya devam ediyor. AK Parti, Erdoğan'ı 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etmişti.  

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiErdoğanAdayGrupKararönce Vatan2 Mayıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de aday adaylığı başvuruları yarın başlıyor
CHP'de aday adaylığı başvuruları yarın başlıyor
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı
Seçim süreci yarın başlıyor
Seçim süreci yarın başlıyor
"Kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu"
"Kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bize düşen çok çalışmaktır
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Bize düşen çok çalışmaktır
"25 Haziran sabahı güneş bütün güzelliğiyle yeniden doğacak"
"25 Haziran sabahı güneş bütün güzelliğiyle yeniden doğacak"
Adalet Bakanı Gül: 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmalıydı
Adalet Bakanı Gül: 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmalıydı
Liseli gençlerden AK Parti'ye 'aday adaylığı' başvurusu
Liseli gençlerden AK Parti'ye 'aday adaylığı' başvurusu
'Gül üzerinden yapılan mühendislik çalışması akamete uğradı'
'Gül üzerinden yapılan mühendislik çalışması akamete uğradı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ