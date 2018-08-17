Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86105
ALTIN
219.123
DOLAR
5.7904
STERLİN
7.3748
EURO
6.5937
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
Comolli'den FFP açıklaması
Comolli'den FFP açıklaması
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Spor camiasından şehitler için başsağlığı...
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi
İHA'lara 'çevre temizliği' görevi

AK Parti'den belediyelere 'dolar' talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "883 AK Partili belediye başkanına, dövizle olan bütün işlemlerinizi, Türk lirası üzerinden yapın çağrısında bulunduk." dedi.

AK Parti'den belediyelere 'dolar' talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "883 AK Partili belediye başkanına, dövizle olan bütün işlemlerinizi, Türk lirası üzerinden yapın çağrısında bulunduk." dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:15
0 Okunma
AK Parti'den belediyelere 'dolar' talimatı

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "boykot" çağrısının ardından AK Partili belediyelere dolar kullanmamaları yönünde talimat verdi.

Kaya, 81 ile gönderdiği karara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde gelinen son durumun utanç verici bir noktada olduğunu belirten Kaya, "Türkiye açısından baktığımızda onurlu bir duruşun ve tavrın mücadelesi veriliyor. ABD'nin yaptığının da kendisine zarar olarak döneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çağrımız bütün belediyelere

Kaya, Türkiye'ye kur ve döviz üzerinden ekonomiye yönelik yapılan saldırılara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin yaşadığı kur ve döviz üzerinden ekonomimize yapılan bu saldırıya karşı mutlaka millet olarak 81 milyon insanımızın bir dayanışma içerisinde olması lazım. Bu anlamda Türkiye'de ciddi işler yapılıyor; ekonomik çevrelerimiz, sanayicilerimiz ve esnafımız herkes bir dayanışma ortaya koyuyor. Tabii ki belediyelerimizin üzerine düşeni yapmaları gerekirdi ve yapacakları da var. Şu anda Türkiye'deki bin 398 belediye ve 51 il özel idaremizin tamamına çağrıda bulunduk. Biz, AK Partili belediyelere genelge yayınlayarak bunu yerine getirdik ama çağrımız, bütün partili belediye başkanlarınadır ve bütün belediyeleridir."

"Dövizle olan bütün işlemlerinizi, Türk lirası üzerinden yapın"

Belediyelerin 2017 rakamlarına göre 140 milyar Türk lirasına yakın harcaması olduğunu belirten Kaya, bu harcamanın içerisinde yatırımlar, mal ve hizmet alımları olduğunu söyledi.

Kaya, 883 AK Partili belediye başkanına "Dövizle olan bütün işlemlerinizi, Türk lirası üzerinden yapın." çağrısında bulunduklarını anlattı.

Yerlilik oranını bulma zorunluluğunun yüzde 15 olduğunu, buna uyulmasını hatta mümkünse yerliliği daha artırmaları talimatı verdiklerini de aktaran Kaya, belediyelerin sosyal tesislerinde, halka açık mekanlarda kullanılan bütün meşrubat ile diğer ürünlerde özellikle yerli ürün kullanmalarını ve ABD menşeli ürünleri kullanmamaları çağrısında bulundu.

"Bu dayanışmaya destek, AK Partili belediyelerin boynunun borcu"

Belediyelerin teknolojik altyapılarında yenileme yapacaklarsa bu yenilemenin mutlaka yerli olarak yapmalarını tavsiye ettiklerini dile getiren Kaya, "Araç kiralamadan iş makinelerine varıncaya kadar bütün belediyelerimizin her noktada mal ve hizmet alımından yatırımlara varıncaya kadar, ülkemizin yaşadığı bu dayanışmaya ciddi anlamda destek vermeleri AK Partili her belediye başkanın boynunun borcudur." diye konuştu.

"Kazanan Türkiye olacak"

Kaya, çağrısını Türkiye'deki bin 398 belediye ile 51 il özel idaresinin tamamına yaptığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"AK Parti'nin 883 belediyesine bütün belediyelerimize genelgelerimiz gitti, talimatlandırmamızı yaptık. Yerli olacağız, milli olacağız, Türkiyeli olacağız. Türkiye için dayanışma yapacağız. Özellikle ABD menşeli malzemelerin kullanılmamasına büyük bir özen gösterecekler. Bu, bir talimattır kendilerine. Bunu bütün belediye başkanlarımızın ve 51 il özel idaresindeki valilerimizin ve genel sekreterlerimizin hassasiyetle takip etmeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptığı çağrı ülkemize bu yapılan savaşa karşı dayanışmanın gereğidir. Hassasiyetle bütün arkadaşların bunu takip edeceğine inanıyorum. Kazanan Türkiye olacak, kaybeden bize karşı tavır içerisinde bulunan herkes olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiErol KayaDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması
AK Parti Kongresi'ne 9 siyasi parti davet edildi
AK Parti Kongresi'ne 9 siyasi parti davet edildi
MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi
MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi
CHP yerel seçimlere odaklandı
CHP yerel seçimlere odaklandı
"Asimetrik saldırıya karşı gerekli önlemleri alıyoruz"
"Asimetrik saldırıya karşı gerekli önlemleri alıyoruz"
"Yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı"
"Yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı"
"Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo bozgun yaşayacak"
"Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo bozgun yaşayacak"
Hayati Arkaz MHP'ye katıldı
Hayati Arkaz MHP'ye katıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ