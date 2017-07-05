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AK Parti'den '2023'te Engellilik' çalışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Danışma kurullarımızda, engelli vatandaşlarımızın, engelli sivil toplum kuruluşlarının bize iletmiş oldukları sorunlarını dinledik. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık." dedi.

AK Parti'den '2023'te Engellilik' çalışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Danışma kurullarımızda, engelli vatandaşlarımızın, engelli sivil toplum kuruluşlarının bize iletmiş oldukları sorunlarını dinledik. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık." dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:12
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AK Parti'den '2023'te Engellilik' çalışması

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışının ilk kez tam anlamıyla AK Parti iktidarında vücut bulduğunu söyledi. 

Engelli vatandaşların da engelsiz vatandaşlar kadar refah seviyesi yüksek ve kaliteli bir yaşama kavuşma hakkına sahip olduklarını vurgulayan Çalık, devletin de bunu sağlamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Engelli Koordinasyon Merkezi sorunları not ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2003 yılında, parti genel merkezinde "Engelli Koordinasyon Merkezi" kurduklarını hatırlatan Çalık, bu merkezin kapılarının bütün vatandaşlara her daim açık olduğunu ifade etti.

Eski İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın kuruculuğunu yaptığı ve şu an Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir'in başkanlığını sürdürdüğü merkezin kapılarının sürekli açık olduğunu vurgulayan Çalık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde bir engelli masası vardı. Beyaz masa olarak tabir edildi. Vatandaşların talepleri dinlenirdi. Oradaki tecrübeyi buraya yansıtan isimlerden biri Lokman Bey'di." ifadelerini kullandı.

Engellilere Anayasal hak

Türkiye'nin engelli vatandaşlara sağlamış olduğu haklar bakımından Avrupa'nın önünde olduğunu kaydeden Çalık, yasal düzenlemelere işaret etti.

Çalık, 2005 yılında Engelliler Kanunu çıkardıklarını, Anayasa'nın 10'uncu maddesine ise "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz." ifadesinin eklendiğini anımsattı. 

"Danışma kurullarımızda, engelli vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik"

Parti genel merkezinde oluşturdukları danışma kurulu ile ilgili bilgi veren Çalık, "Danışma kurullarımızda, engelli vatandaşlarımızın, engelli sivil toplum kuruluşlarının bize iletmiş oldukları sorunlarını dinledik. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. İnşallah nasip olursa '2023'te Engellilik' çalışıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz önerileri hükümetimize, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz." şeklinde konuştu.

İşitme engelli vatandaşların işitme cihazlarının karşılanmasıyla ilgili sıkıntıların yaşandığına işaret eden Çalık, söz konusu cihazlarının SGK kapsamına alınarak bu sorunun da giderildiğini söyledi.

Çalık, "Şimdi nasıl eczaneden gidip alıyorsanız, şimdi engelli bireyimiz işitme cihazını direkt olarak alacak ve SGK satın aldığı yere ödemesini yapacak." dedi. Çalık, engelli vatandaşları çok mutlu eden bu düzenleme konusunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti2023te EngellilikÖznur Çalık
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