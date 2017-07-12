AK Parti'den '15 Temmuz Milli İradenin Zaferinin Analizi' kitabı

AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın başkanlığında, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin anısına, alanında uzman akademisyenler tarafından "15 Temmuz Milli İradenin Zaferinin Analizi" isimli kitap hazırlandı.

6 bölümden oluşan 304 sayfalık kitap, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Erdoğan, kitaptaki ifadelerinde, ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde, geleceklerine yön veren dönüm noktaları olduğuna işaret ederek, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye ve Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Darbe girişiminin başarılı olması halinde, Sevr'i dahi aratacak dayatmalarla karşılaşılacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, milletimiz o gece, sahneye konmaya çalışılan senaryonun tüm safhalarını, perde arkasındaki tüm hazırlıkları anında kavramış, buna karşı tavrını da net bir şekilde ortaya koymuştur. Camilerden yükselen selaları duyunca gözünü kırpmadan tankların, helikopterlerin, uçakların üzerine giden bir milletin evladı olmakla gurur duyduğumu her fırsatta ifade ediyorum. Biz de milletimizden aldığımız güçle darbecilerin karşısında dimdik durduk ve böylece oyunu bozduk. Şairin, 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkadan.' ifadesinde olduğu gibi, o gece milletimizle birlikte yürüdük."

Yıldırım: Millet hainlere fırsat vermedi

Kitapta 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüşlerine yer verilen Başbakan ve Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da milletin yüzyıllar boyunca vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna çok çetin mücadeleler verdiğini, mukaddes değerlerini canı pahasına muhafaza ettiğini belirtti.

Yıldırım, 15 Temmuz 2016'da da istiklale, istikbale ve demokrasiye kasteden darbe teşebbüsü karşısında Türkiye'nin hukukuna, seçilmiş hükümetine ve milli iradesine sahip çıkan milletin, o gece eşsiz bir demokrasi destanı yazdığını ve Türkiye'yi işgal edilebilir hale getirmek isteyen hainlere fırsat vermediğini vurguladı.

166 şehit yakını, bin 517 gazi görüşüldü

Kitabın, "15 Temmuz milli iradenin direnişi" ile ilgili yapılan en geniş saha çalışmalarından biri olduğuna işaret edilerek, bu kapsamda 166 şehit yakını, bin 517 gazi ile birebir görüşme yapıldığı ifade edildi.

En genç şehit 15, en yaşlı şehit 63 yaşında

Kitapta, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe ve işgal girişiminin kronolojik bir yaklaşımla çeşitli bilgiler aktarılırken, şehit ve gazilerin sosyoekonomik durumları hakkında elde edilen bulgulara yer verildi.

Buna göre, şehitlerin yaş ortalaması 36, en genç şehit 15, en yaşlı şehit ise 63 yaşında. Gazilerin en küçüğü 9, en büyüğü ise 83 yaşında.

Şehitlerin yüzde 47,5'i kurşunla vuruldu

Kitapta insanların "ölüm nedenleri"ne de yer verildi. Buna göre, ölümlerin yüzde 47,5'i kurşunla vurulma, yüzde 21'inin uçakların bombalaması, yüzde 9'unun tankların ezmesi, yüzde 6,3'ünün helikopterlerden açılan ateş, yüzde 4,2'sinin de şarapnel yaralaması sonucu olduğu tespit edildi.

Kitapta, gazilerin yüzde 39,8'inin çatışmalar sırasında ateşli silahla vurularak, yüzde 27,8'inin şarapnel parçalarıyla, yüzde 6,9'sının helikopterden açılan ateşle, yüzde 7,9'unun tankların ezmesiyle, yüzde 2,9'unun uçakların bombalamasıyla yaralandığı belirlendi. Gazilerdeki uzuv kaybı oranı ise yüzde 6,6.

"Karartılmaya çalışılan cumamızı aydınlığa çevirdiler"

Kitapta, "27 Mayıs 1960 bir cuma günüydü. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 ve 15 Temmuz 2016 günleri de öyle. Son 60 yıllık tarihimizde cuma günlerimiz hep darbelerle karartılmaya çalışıldı. İç ve dış vesayet odakları, dinimizce mübarek olan cuma günlerimizi birer 'kara cuma'ya çevirmek istediler. Maalesef 15 Temmuz 2016'ya gelene dek de görece başarılı oldular." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kitabın sonuç bölümünde ise 15 Temmuz gecesi yaşananları önceki darbe girişimlerinden farklı kılan en temel unsurun, darbeye karşı milletin gösterdiği direniş ve direniş sonucu elde edilen zafer olduğu vurgulandı.