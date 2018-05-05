Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 16 yıldır büyük badireler atlattığını söyledi.

"Yaşadığımız tüm sıkıntılı süreçlerde, önümüze çıkarılan engellerde kadınlar olarak, Türkiye olarak liderimizin arkasında dimdik durduk." diyen Sarıeroğlu, ülkeyi 16 yıldır dünyanın parlayan yıldızı haline getirmek, huzur ve refahı artırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Sarıeroğlu, "Bu çalışmaların sonucunda bugün Türkiye artık eski Türkiye değil, 3 kat büyümüş, 81 milyon vatandaşı refah içinde, dünyada ortaya koyulan en büyük projelerin 6'sını hayata geçirmiş, büyük, güçlü, dünyada söz sahibi bir Türkiye'yiz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da kutlu yürüyüşümüze devam ederek kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız için daha iyisini milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar AK Parti'ye hizmet eden kadınlara teşekkür eden Sarıeroğlu, AK Parti teşkilatının, 8 aydır Ankara'ya yaraşır bir kongre süreci geçirmek için var gücüyle çalıştığını belirtti.

"Çalınmadık kapı bırakmayacağız"

Kongreler için emek verenlere teşekkürlerini ileten Sarıeroğlu, "AK Parti demek kadın demek, kadınların emeği, alın teri demek. Siyasetin öznesi olarak değerlendirilen, liderimizin güvendiği kadınlar olarak 24 Haziran için de var gücümüzle çalışacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız, dertleri dinleyeceğiz, çözüm yollarını bulacağız." diye konuştu.

Sarıeroğlu, kadınlarla ilgili 16 yıldır devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Dünyanın gıptayla baktığı bu düzenlemeler sayesinde kadınlar çalışma hayatında, eğitimde, siyasette, sporda, hayatın her alanında daha güçlü daha etkin ve daha aktiftir. İnşallah bunları daha iyiye götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti TBMM Grubu'nun, 316 milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediğini hatırlatan Sarıeroğlu, dün de AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için Yüksek Seçim Kuruluna başvuru yaptığını bildirdi.

"Milletin adamı, milletin adayı"nın hayırlı olmasını dileyen Sarıeroğlu, "İnşallah 24 Haziran'da daha çok çalışarak daha çok çabalayarak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanvekili Hakan Han Özcan ve İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol da selamlama konuşması yaptı.